مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 - 5 - 2026 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 إقامة عدد من المباريات المهمة والقوية في مختلف البطولات المحلية والعالمية، حيث تتجه أنظار الجماهير إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين أوساسونا وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني، بالإضافة إلى القمة السعودية المنتظرة بين النصر والهلال.

مباريات الدوري المصري

تنطلق منافسات الدوري المصري بعدة مواجهات قوية، حيث يلتقي فريق الجونة مع كهرباء الإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفهما في جدول الترتيب.

وفي التوقيت نفسه، يواجه فاركو فريق مودرن سبورت في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، خاصة مع اشتعال المنافسة في المراحل الأخيرة من الموسم.

كما تختتم مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة تجمع وادي دجلة مع الإسماعيلي عند الساعة الثامنة مساءً، في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة وندية كبيرة بين الفريقين.

مباريات الدوري الإسباني

وفي الدوري الإسباني، يلتقي سيلتا فيجو مع ليفانتي في الثامنة مساءً، بينما يستضيف ريال بيتيس فريق إلتشي في مواجهة تقام عند التاسعة مساءً.

أما أبرز مباريات الليجا، فتجمع أوساسونا مع أتلتيكو مدريد في العاشرة والنصف مساءً، حيث يسعى أتلتيكو لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، بينما يطمح أوساسونا لتحقيق مفاجأة أمام جماهيره.

مباريات الدوري السعودي

وتتواصل الإثارة في الدوري السعودي، حيث يواجه الخلود فريق الأخدود عند السابعة وعشرين دقيقة مساءً، قبل أن تتجه الأنظار إلى قمة النصر والهلال في التاسعة مساءً، وهي المباراة التي ينتظرها عشاق الكرة السعودية لما تحمله من تاريخ كبير وندية مستمرة بين الفريقين.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

وفي إنجلترا، يلتقي ساوثامبتون مع ميدلزبره في العاشرة مساءً، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، في مواجهة مهمة ضمن سباق المنافسة على مراكز المقدمة