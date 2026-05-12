التعليم تتعاون مع مؤسسة IPO الدولية للإشراف على تطبيق شهادة البكالوريا المصرية

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن العام الدراسي المقبل سيشهد أول دفعة تطبق نظام البكالوريا المصرية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن نحو 95% من الطلاب اختاروا الإلتحاق بنظام البكالوريا المصرية ، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في فلسفته التعليمية الجديدة، القائمة على تخفيف الضغوط النفسية، وتنمية المهارات، وإتاحة أكثر من فرصة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن نظام الثانوية العامة الحالي يمثل عبئًا وضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور لاعتماده على “الفرصة الواحدة” التي تحدد مستقبل الطالب بالكامل

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة قدمت نظام شهادة “البكالوريا المصرية” بإعتباره نقلة نوعية في تطوير التعليم الثانوي، حيث يقوم على تعدد الفرص والمسارات التعليمية بما يتناسب مع قدرات الطلاب وميولهم المختلفة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يتوافق مع أفضل النظم التعليمية والشهادات الدولية، مثل أنظمة IG وIB

التعاون مع مؤسسة IPO الدولية للإشراف على تطبيق شهادة البكالوريا المصرية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى التعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية IPO، إحدى أبرز المؤسسات المتخصصة في المناهج والشهادات الدولية، للإشراف على تطبيق شهادة البكالوريا المصرية، مع وجود تنسيق مستمر لضمان توافق المناهج والمعايير مع أحدث النظم التعليمية العالمية.

نظام البكالوريا المصرية يمنح الطلاب فرصًا متعددة ويسهم في تخفيف الضغط العصبي

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يوجد نظام تعليمي متقدم في العالم يعتمد على الفرصة الواحدة، موضحًا أن الوزارة أجرت دراسات موسعة للأنظمة التعليمية الدولية، ولم تجد أي نظام حديث يقوم على تحديد مصير الطالب من خلال اختبار واحد فقط، ولذلك جاء نظام البكالوريا المصرية ليمنح الطلاب فرصًا متعددة، ويسهم في تخفيف الضغط العصبي والنفسي عنهم، ويحقق تعليمًا أكثر مرونة وعدالة وتطورًا.