ارتكبا 11 واقعة.. ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا نصبا على المواطنين واستوليا على أموالهم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصريين إجراميين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عقب إيهامهم بكونهما موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، وطلب تحديث بياناتهم البنكية والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، وإيهامهم بقدرتهما على مساعدتهم فى الحصول على قروض.

وتمكنا بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وإجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة بهما.

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهما "4 هواتف محمولة، و7 شرائح هواتف محمولة"، بفحصها تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

بمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابهما 11 واقعة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.