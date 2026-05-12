رئيس الوزراء القطري يحذر: الحرب في الشرق الأوسط تهدد أمن الطاقة العالمي

حذر رئيس الوزراء القطري من التداعيات الخطيرة للحرب والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن استمرار الصراع يؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة البحرية.

وأوضح أن منطقة الخليج تعد من أهم المناطق الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل الحفاظ على استقرارها ضرورة ليس فقط لدول المنطقة، وإنما للاقتصاد العالمي بأكمله.

تأثيرات على التجارة العالمية

وأشار إلى أن أي اضطرابات في المنطقة قد تؤدي إلى تأثر حركة التجارة الدولية وارتفاع المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط والطاقة، في ظل اعتماد العديد من الدول على الممرات البحرية بالخليج.

دعوات للتهدئة

وشدد رئيس الوزراء القطري على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد وضمان استقرار المنطقة خلال الفترة المقبلة.