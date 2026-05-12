سقط مجددًا في قبضة الأمن.. السجن المشدد 7 سنوات لتاجر حشيش هارب بشرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريم عاطل 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمدينة شرم الشيخ، رغم هروبه سابقًا من تنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات في قضية مماثلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد شريف وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 5 سبتمبر 2025، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقسم أول شرم الشيخ، تفيد بقيام المتهم «حميد ش.ع.س»، 43 عامًا، والهارب من تنفيذ حكم سابق بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في قضية مخدرات، بمعاودة نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش، واتخاذه منطقة وادي سبيته مقرًا لممارسة نشاطه غير المشروع.

وبعد تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من جهات التحقيق، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالقرب من محل إقامة المتهم، حيث تمكنت إحدى الأكمنة من ضبطه، وبحوزته حقيبة جلدية تحتوي على 130 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي وهاتف محمول.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، مؤكدًا استخدام الهاتف المحمول في التواصل مع عملائه، فيما تبين أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وكشفت التحقيقات أن وزن المضبوطات بلغ 5 كيلو و621 جرامًا من مخدر الحشيش، وجرى تحرير المحضر رقم 11037 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.