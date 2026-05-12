النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي تروج لشخصيتها في فيلم 7Dogs

روجت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي لشخصيتها الجديدة في فيلم 7Dogs، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكشفت مونيكا بيلوتشي عن ملامح الشخصية التي تقدمها داخل أحداث الفيلم،كاتبة : أنيقة وخطيرة.. ودائمًا خطوة للأمام.

ومن المقرر عرض الفيلم يوم 27 مايو الجاري، وسط حالة من الترقب بسبب قائمة أبطاله التي تضم نخبة من النجوم، أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، والنجم الهندي سلمان خان، بمشاركة تارا عماد وسيد رجب وناصر القصبي، مع ظهور خاص للفنانة هنا الزاهد وآخرين.

وتدور أحداث الفيلم حول «خالد العزازي» ضابط الإنتربول الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع «غالي أبو داوود»، أحد أفراد تنظيم «الكلاب السبعة»، في مهمة معقدة لمواجهة شبكات تجارة المخدرات، لتتصاعد الأحداث وسط مطاردات وصراعات خطيرة.

كما تظهر مونيكا بيلوتشي خلال الأحداث بشخصية سيدة أعمال ترتبط بعدة منظمات إجرامية، وتدير شبكة ضخمة لتجارة المخدرات، في دور يجمع بين الجاذبية والغموض والسيطرة.