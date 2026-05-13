أخبار أسوان: حملات تفتيشية وجهود لوحدة السكان وحزمة تدخلات بقطاع الصرف الصحي.. وإنجاز متميز لمنظومة الشكاوى الحكومية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها:

فى أسوان.. تحرير 20 محضر مخالفة فى مجال المخابز والأسواق

فقد كلف المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، المسئولين بمديرية التموين باستكمال جهود الحملات التفتيشية لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.



يلا نشتغل مبادرة أسوانية لتأهيل الشباب لسوق العمل

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة السكان بالمحافظة خلال الفترة الحالية، والتى تأتى فى إطار مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، وتحسين جودة الحياة للمواطنين .

وتهدف هذه الجهود إلى تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية، وخفض معدلات النمو السكانى، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ، ودعم الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

تعرضوا لحادث.. جامعة أسوان تساند 3 طلاب لاستكمال امتحاناتهم داخل المستشفى

قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بزيارة الطلاب المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي الذي وقع بطريق صحارى ، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية داخل المستشفى الجامعى ، بحضور الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان.

استجابة فورية من محافظ أسوان بتنفيذ حزمة من التدخلات العاجلة بقطاع الصرف الصحى



كلف المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الجهات التنفيذية المختصة بسرعة تنفيذ حزمة من التدخلات العاجلة لمعالجة عدد من المشكلات الحيوية فى قطاع الصرف الصحى بما يساهم فى رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، فى ضوء التفاعل المباشر مع شكاوى ومطالب المواطنين، وحرصاً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالى.



في أسوان.. إنجاز متميز لمنظومة الشكاوى الحكومية

أعرب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تقديره لفريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة بعد تحقيق نسبة إنجاز استثنائية وصلت إلى 99.42% فى الإستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين خلال شهر أبريل الماضى .



