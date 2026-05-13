محافظ أسيوط: مشروع «مسارات» نموذج ناجح للشراكة مع المؤسسات الدولية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن زيارة السفير الكندي لدى جمهورية مصر العربية السيد أولريك شانون، يرافقه وفد منظمة إنقاذ الطفل الدولية برئاسة السيد ماتيو كابروتي، إلى الوحدة الصحية بقرية أولاد إبراهيم بمركز أسيوط، تأتي في إطار إطلاق أنشطة مشروع "مسارات"، الذي يستهدف دعم الفتيات والسيدات وتعزيز الخدمات الصحية والتنموية بالمجتمعات المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائي وحسني رجب الطويل مدير فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة بأسيوط والدكتور فاطمة عايد مدير التعاون الدولي بالمحافظة وأحمد أبوعلي مدير السياحة بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوفد تفقد مختلف أقسام الوحدة الصحية، والتي شملت خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة، وعيادات الأسنان، والمعمل، وعيادة المراهقات والمراهقين، إلى جانب نادي المرأة، حيث اطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وما شهدته الوحدة من تطوير ورفع للكفاءة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأشار المحافظ إلى أن الزيارة تضمنت لقاءات مع الفرق الطبية والرائدات الريفيات وممثلي جمعية "حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة" الشريك المحلي للمشروع، حيث تم استعراض مكونات مشروع "مسارات" في الجانب الصحي، والذي يركز على تطوير وتجهيز الوحدات الصحية، وتأهيل الكوادر الطبية، وتقديم خدمات صحية صديقة للفتيات والمراهقات.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين، ويسهم في بناء قدرات العاملين بالقطاع الصحي، ونشر الوعي بقضايا الصحة العامة والصحة الإنجابية، وتشجيع الفتيات والسيدات على الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة.

وأكد محافظ أسيوط أن الزيارة شهدت أيضًا جلسات تفاعلية مع عدد من الفتيات والسيدات المستفيدات من المشروع، للاستماع إلى آرائهن واحتياجاتهن، بما يساعد على تصميم وتنفيذ تدخلات أكثر استجابة لواقع المجتمع المحلي، ويعزز من تحقيق الأهداف التنموية للمشروع بصورة فعالة ومستدامة.