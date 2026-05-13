جولة مفاجئة داخل دار السلام المركزي.. دعم الطوارئ وتحسين خدمة المرضى بسوهاج

شهد مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج جولة ميدانية موسعة قادها الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، برفقة النائبة عبلة الهواري، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والوقوف على احتياجات المستشفى، في إطار التحركات المستمرة لدعم المنظومة الصحية بالمراكز المختلفة.

وجاءت الزيارة داخل مستشفى دار السلام المركزي بحضور عدد من القيادات الطبية والتنفيذية بمديرية الصحة، حيث شملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ والمعامل والعيادات الخارجية، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمة الطبية بصورة مناسبة للمرضى والمترددين على المستشفى.

ماذا حدث؟

وخلال الجولة، وجه وكيل وزارة الصحة بسرعة دعم قسم الاستقبال والطوارئ بأعداد إضافية من الأطباء، بهدف تسريع التعامل مع الحالات المرضية وتقليل فترات الانتظار، مع التشديد على رفع كفاءة الأداء داخل القسم وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الحرجة.

كما أصدر “دويدار” توجيهات بتفعيل دور خدمة المواطنين داخل المستشفى، من خلال تخصيص مسؤول للتواصل المباشر مع المرضى وذويهم، والعمل على استقبال الشكاوى والتعامل الفوري معها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة ورفع درجة رضا المواطنين.

وأكد وكيل الوزارة أن الجولات الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار واللواء طارق راشد، لمتابعة الأداء الصحي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المواطن يظل العنصر الأهم في خطة تطوير الخدمات الصحية داخل المحافظة.

ومن جانبها، أشادت النائبة عبلة الهواري بالجهود المبذولة داخل المستشفى، مؤكدة استمرار دعمها الكامل لأي خطوات من شأنها تحسين مستوى الرعاية الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في المراكز الأكثر احتياجًا للخدمات الصحية.

واختُتمت الجولة بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمستشفى دار السلام المركزي، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي المركز والقرى التابعة له.