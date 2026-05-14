تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن.. والفراخ البيضاء تهبط 10 جنيهات بالمزارع

شهدت أسعار الدواجن في مصر تراجعًا ملحوظًا داخل المزارع والأسواق، اليوم الخميس، بعد موجة ارتفاعات متتالية، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة، ليسجل سعر الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 75 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 90 و95 جنيهًا وفقًا للمنطقة.



زيادة المعروض

وجاء انخفاض الأسعار بالتزامن مع زيادة المعروض داخل المزارع والأسواق، إلى جانب تراجع نسبي في أسعار الأعلاف، وهو ما ساهم في هبوط أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم.



كما ساهم ضعف القوة الشرائية وتراجع معدلات الإقبال على الشراء في دفع عدد من التجار لتقديم تخفيضات وعروض على منتجات الدواجن المختلفة.



أسعار الفراخ اليوم

سجل سعر الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 95 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعرها داخل المزرعة 75 جنيهًا، بينما سجلت الفراخ البلدي نحو 135 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الفراخ الساسو إلى 130 جنيهًا، فيما سجلت الفراخ الفيومي نحو 140 جنيهًا للكيلو داخل الأسواق.



أسعار البانيه

وشهدت أسعار أجزاء الدواجن استقرارًا نسبيًا، حيث سجل سعر البانيه الفريش نحو 245 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر كسر البانيه نحو 70 جنيهًا.

كما سجلت أوراك الفراخ نحو 110 جنيهات، وصفحة الورك 100 جنيه، فيما بلغ سعر دبابيس الكنتاكي نحو 130 جنيهًا للكيلو.



الأجنحة والصدور

وسجلت أسعار الأجنحة نحو 70 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الصدور بالعظم نحو 180 جنيهًا، وسط استقرار نسبي في حركة البيع والشراء داخل الأسواق.



أسعار البط والرومي

واستقرت أسعار الطيور الأخرى داخل الأسواق المصرية، حيث سجل سعر البط البلدي نحو 140 جنيهًا، والبط الأبيض 110 جنيهات.

كما بلغ سعر الرومي البلدي نحو 170 جنيهًا، والرومي الأبيض 155 جنيهًا، فيما سجل الحمام الجامبو نحو 200 جنيه.



ترقب الأسواق

ويتوقع عاملون في قطاع الدواجن استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع ترقب أي تغييرات جديدة في أسعار الأعلاف أو تكاليف النقل والإنتاج، في ظل متابعة المواطنين اليومية لتحركات أسعار الدواجن واللحوم البيضاء داخل الأسواق المصرية.