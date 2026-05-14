قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة
سيارات شبابية 2026 سعرها 950 ألف جنيه
إيران .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مصر تقفز للمركز الثاني عالميا في التدريب.. ومدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية لتأهيل الشباب
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يطلق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل بصندوق تطوير التعليم
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالعاشر من رمضان
نور وصرخة مؤجلة على "النهار" في المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. الليلة
الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل إلى 42 درجة
حقيقة صرف عبوات زيت مغشوشة وسلع مجهولة المصدر ضمن المقررات التموينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن.. والفراخ البيضاء تهبط 10 جنيهات بالمزارع

الدواجن
الدواجن
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الدواجن في مصر تراجعًا ملحوظًا داخل المزارع والأسواق، اليوم الخميس، بعد موجة ارتفاعات متتالية، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة، ليسجل سعر الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 75 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 90 و95 جنيهًا وفقًا للمنطقة.
 

زيادة المعروض

وجاء انخفاض الأسعار بالتزامن مع زيادة المعروض داخل المزارع والأسواق، إلى جانب تراجع نسبي في أسعار الأعلاف، وهو ما ساهم في هبوط أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم.
 

كما ساهم ضعف القوة الشرائية وتراجع معدلات الإقبال على الشراء في دفع عدد من التجار لتقديم تخفيضات وعروض على منتجات الدواجن المختلفة.
 

أسعار الفراخ اليوم

سجل سعر الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 95 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعرها داخل المزرعة 75 جنيهًا، بينما سجلت الفراخ البلدي نحو 135 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الفراخ الساسو إلى 130 جنيهًا، فيما سجلت الفراخ الفيومي نحو 140 جنيهًا للكيلو داخل الأسواق.
 

أسعار البانيه

وشهدت أسعار أجزاء الدواجن استقرارًا نسبيًا، حيث سجل سعر البانيه الفريش نحو 245 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر كسر البانيه نحو 70 جنيهًا.

كما سجلت أوراك الفراخ نحو 110 جنيهات، وصفحة الورك 100 جنيه، فيما بلغ سعر دبابيس الكنتاكي نحو 130 جنيهًا للكيلو.
 

الأجنحة والصدور

وسجلت أسعار الأجنحة نحو 70 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الصدور بالعظم نحو 180 جنيهًا، وسط استقرار نسبي في حركة البيع والشراء داخل الأسواق.
 

أسعار البط والرومي

واستقرت أسعار الطيور الأخرى داخل الأسواق المصرية، حيث سجل سعر البط البلدي نحو 140 جنيهًا، والبط الأبيض 110 جنيهات.
كما بلغ سعر الرومي البلدي نحو 170 جنيهًا، والرومي الأبيض 155 جنيهًا، فيما سجل الحمام الجامبو نحو 200 جنيه.
 

ترقب الأسواق

ويتوقع عاملون في قطاع الدواجن استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع ترقب أي تغييرات جديدة في أسعار الأعلاف أو تكاليف النقل والإنتاج، في ظل متابعة المواطنين اليومية لتحركات أسعار الدواجن واللحوم البيضاء داخل الأسواق المصرية.

الدواجن اسعار الدواجن سعر الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الحجر الأسود

هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

ترشيحاتنا

تعاون بين الإنتاج الحربي والاستثمار لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي

دعم التنمية بالمحافظات .. تعاون بين الإنتاج الحربي والاستثمار لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي

جانب من المؤتمر

استاذ أمراض صدرية يكشف عن أدوات مساعدة للإقلاع عن التدخين

أرشيفية

النقابة العامة: حبس المتهم بالاعتداء على طبيبة وسرقة هاتفها 6 أشهر

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد