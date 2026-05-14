ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ بعد الوجبات؟

البطيخ فاكهة صيفية غنية بالعناصر الغذائية، منعشة وخفيفة على المعدة. تشير العديد من الدراسات، كدراسة نُشرت عام ٢٠٢٤ في مجلة علوم الأغذية الحيوية، إلى أن البطيخ فاكهة غنية بالعناصر الغذائية، وأن تناول حصة واحدة منه يُشعر بالشبع. مع ذلك، يُبلغ الكثيرون عن شعورهم بالانتفاخ بعد تناول البطيخ مباشرة، خاصةً عند تناوله بعد وجبة دسمة بدلاً من تناوله كوجبة خفيفة. لكن السؤال الأهم هنا هو تحديد ما إذا كان الانتفاخ ناتجًا عن البطيخ نفسه، أم عن توقيت تناوله، أي بعد وجبة دسمة.

استهلاك البطيخ يزداد مع ارتفاع درجات حرارة الصيف. ولكن هل يمكن أن يتفاقم الانتفاخ مع الإفراط في تناول البطيخ خلال فصل الصيف؟ هل يحدث هذا التأثير في جميع الحالات، أم في حالات استثنائية فقط؟ إليكم ما تحتاجون معرفته.

لماذا يُعدّ الانتفاخ شائعاً في فصل الصيف؟



يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى إبطاء عملية الهضم، حيث يكافح الجسم لتنظيم درجة حرارته الداخلية. ويُعدّ الجفاف شكوى شائعة، إذ يتجاهل معظم الأشخاص احتياجاتهم اليومية من الماء. لذا، ينبغي أن يكون نهج الترطيب شاملاً، أي أن تكون السوائل المرطبة والأطعمة الغنية بالماء والوجبات متوازنة.

عندما يتجاهل الأشخاص احتياجاتهم اليومية من الماء، يؤثر الحر على حركة الأمعاء، ويؤدي ضعف نشاط الإنزيمات إلى زيادة كمية الغازات المتكونة في المعدة. كما أن أنماط الأكل الصيفية تزيد من خطر الانتفاخ بعد الوجبات، حيث يتناول الأشخاص الطعام وفقًا لمستويات تعرضهم للحرارة خلال اليوم. وهنا يبرز تأثير البطيخ على الجهاز الهضمي.

كيف يتم هضم البطيخ في الأمعاء



يوضح الدكتور أنوكالب براكاش، كبير الاستشاريين في أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى سي كي بيرلا، جورجاون : "يُعتبر البطيخ، نظراً لمحتواه العالي من الماء (أكثر من 90%)، سهل الهضم عادةً. ومع ذلك، عند تناوله مباشرةً بعد الوجبة، وخاصةً إذا كانت غنية بالدهون أو البروتينات، فقد يؤثر على أنماط إفراغ المعدة ويساهم في الشعور بالثقل أو الانتفاخ بعد تناول الطعام لدى بعض الأشخاص."

ويضيف: "من العوامل المهمة سريريًا ارتفاع نسبة الكربوهيدرات القابلة للتخمر (FODMAP)، وخاصة الفركتوز. ففي المرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو سوء امتصاص الفركتوز، يخضع الفركتوز غير الممتص للتخمر في القولون، مما يؤدي إلى إنتاج الغازات وانتفاخ البطن والشعور بعدم الراحة. ومن وجهة نظر فسيولوجيا الجهاز الهضمي، فإن الفواكه مثل البطيخ تمر عبر المعدة بسرعة أكبر مقارنةً بالوجبات المعقدة. وعند تناولها معًا، قد يؤدي هذا التباين إلى تأخير هضم الفاكهة، مما قد يزيد من التخمر وتكوّن الغازات."

لماذا قد يسبب تناول البطيخ بعد الوجبات الانتفاخ؟



قد يُسبب تناول البطيخ بعد الوجبات انتفاخاً عند تناوله مع وجبة دسمة أو ثقيلة في جو حار جداً. والسبب في ذلك هو أن تناول فاكهة سريعة الهضم مع وجبات بطيئة الهضم يُؤدي إلى تأخير عملية الهضم.

يؤدي تأخر إفراغ المعدة وتخمر السكر إلى الغازات والانتفاخ، مما يزيد من سوء وظائف صحة الأمعاء.

قد يسبب تناول البطيخ بعد الوجبات الانتفاخ، خاصة لمن يعانون من الحالات الصحية التالية:

ينبغي على الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي أو الذين يعانون من مشاكل في وظائف الجهاز الهضمي الطبيعية توخي الحذر عند تناول البطيخ.

ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من ضعف الهضم عموماً تجنب تناول البطيخ مباشرة بعد الوجبات.

قد يواجه الأشخاص المعرضون للحموضة مشاكل في الانتفاخ مباشرة بعد تناول الوجبات، وخاصة مع تناول كميات كبيرة من البطيخ.

كيفية تناول البطيخ دون التسبب في الانتفاخ



هناك طرق بسيطة لتناول البطيخ دون التسبب في الانتفاخ، حيث أن تأثيره يبقى في الذهن:

حافظ على كميات الطعام معتدلة، لأن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يسبب مشاكل في عملية الهضم الطبيعية، والتي تكون أبطأ بالفعل في فصل الصيف.

تناوله بمفرده، وليس مع الوجبات، لأن تناوله معاً قد يؤدي إلى تفاقم عملية الهضم.

لا تخلطه مع منتجات الألبان أو الأطعمة المقلية، لأن الحموضة والانتفاخ قد يتفاقمان أكثر.

تناول الطعام ببطء، وليس بارداً مباشرة من الثلاجة، لأن الصدمة الحرارية قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

يوضح الدكتور أنوكالب براكاش قائلاً: "على الرغم من هذه الاعتبارات، يظل البطيخ مفيداً للترطيب وتوازن الكهارل، خاصة في المناخات الدافئة. ومع ذلك، فإن تناوله مع وجبات كبيرة قد يخفف مؤقتاً من تركيز الإنزيمات المعدية، مما قد يساهم في الشعور بعدم اكتمال الهضم لدى بعض الأفراد."

ويضيف: “من المهم ألا تُعزى الأعراض المستمرة، مثل الانتفاخ المتكرر أو ألم البطن أو تغير عادات التبرز، إلى عوامل غذائية فقط. يُنصح بإجراء تقييم سريري منظم لاستبعاد أي مشاكل كامنة في الجهاز الهضمي وتوجيه التعديلات الغذائية الشخصية.”

