أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره الجنوب أفريقي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة البريكس

فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٤ مايو، رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة البريكس، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي مبرزا الاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والمشروعات التنموية فى مجالي الطاقة والنقل، مشيراً إلى ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المصري–الجنوب أفريقي ليكون قاطرة مهمة للتعاون بين البلدين. كما أكد ضرورة تكثيف التعاون بين الشركات المصرية والجنوب أفريقية لتعزيز التبادل التجاري وتنفيذ المشروعات المشتركة.

وأشار وزير الخارجية إلى التحضيرات الجارية لانعقاد منتدى العلمين أفريقيا، المقرر عقده بمدينة العلمين خلال شهر يونيو المقبل على هامش القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، معرباً عن التطلع لمشاركة كبرى الشركات الجنوب أفريقية في هذا المنتدى، الذي سيشهد عقد لقاءات بين الشركات الأفريقية وبعضها البعض، ومع مؤسسات التمويل ومسؤولي الدول المشاركة.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية الراهنة، أكد وزير الخارجية الاهتمام بمواصلة التنسيق والتشاور المستمر مع الدول الأعضاء إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سواء في القارة الأفريقية أو منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية الحفاظ على وحدة وتماسك البريكس، وتجنيبه أي انعكاسات سلبية ناجمة عن الأزمات الإقليمية، بما يضمن استمرار المساحة اللازمة لدفع الأهداف المشتركة للتجمع، وتعزيز دوره كمنصة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين دوله الأعضاء.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أشاد الوزير عبد العاطي بموقف جنوب أفريقيا الداعم للحقوق الفلسطينية، مؤكداً أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وضرورة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي ذات السياق، تبادل الوزيران الآراء حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي والأوضاع في السودان. وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين.

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»
ازالة تعدي
أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

