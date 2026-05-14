وزير التعليم: سنتصدى للغش في الثانوية العامة ..ولو سمعت عن لجنةولاد أكابر هزورها بنفسي
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم
التعليم : 200 حالة زراعة قوقعة أذن سيتم السماح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة
بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم
رئيس الوزراء يكرم رئيس جامعة بني سويف لتميز طلاب كلية الحاسبات في منح سيسكو الاحترافية
الأثنين المتاحف مجاناً للمصريين .. زيادة أسعاد تذاكر الأجانب بمعرض قناة السويس
العثور على 12 جثة متحللة ومجهولين داخل مركب في سيدي براني
921 ألف طالب و 2032 لجنة .. التعليم تعلن احصائيات امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم : أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 ستكون فى مستوى الطالب المتوسط
وزير التعليم: سنتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يتجاوز فى امتحانات الثانوية العامة 2026
بمناسبة عيد الأضحى.. الموعد النهائي لصرف معاشات شهر يونيو 2026 وحقيقة التبكير
وزير التعليم: طلاب البكالوريا سيتقنون مهارات البرمجة والبورصة والثقافة المالية
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية يلتقي نظيره التايلاندي على هامش اجتماع وزراء خارجية البريكس

هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٤ مايو، مع سيهاساك فوانغكيتكيو، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة تايلاند، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المنعقد في نيودلهي.

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره التايلاندي بمناسبة تجديد الثقة به وزيراً للخارجية، وتوليه منصب نائب رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة التايلاندية الجديدة، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، معرباً عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع تايلاند في مختلف المجالات. كما ثمن وزير الخارجية تزايد وتيرة الزيارات الثنائية بين البلدين، مشيداً بالمشاركة الملكية التايلاندية الرفيعة في افتتاح المتحف المصري الكبير، وزيارة الأميرة كريمة ملك تايلاند، فضلاً عن زيارة وفد تجاري تايلاندي رفيع المستوى إلى مصر في فبراير ٢٠٢٦، بما يعكس تنامي الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري، مشيداً باستثمار الشركات التايلاندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤكداً أهمية تشجيع الشركات التايلاندية على التوسع الاستثماري في مصر، في ضوء ما تمثله من مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعالمية. كما أكد أهمية جذب الاستثمارات التايلاندية في عدد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الصناعات الغذائية، والضيافة والسياحة، والطاقة، والمركبات والبطاريات الكهربائية، وصناعة المطاط وقطع غيار السيارات، مستعرضا المزايا التنافسية التي يوفرها مناخ الاستثمار في مصر، والحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أهمية تشجيع الكيانات الاقتصادية التايلاندية على زيادة استثماراتها في السوق المصرية.

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية تفعيل أطر التعاون الثنائي القائمة، مرحباً باستضافة القاهرة للجولة الثامنة من المشاورات السياسية بين البلدين العام الجاري، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجالات التعليم والتعاون الديني، مشيداً بالمستوى الأكاديمي المتميز للطلاب التايلانديين الدارسين في مصر.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على توطيد علاقاتها مع دول الرابطة وتعزيز أطر التعاون معها.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعي إلى نبذ الصراعات وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية التمسك بالحلول الدبلوماسية والتفاوضية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية ومراعاة شواغل دول الإقليم الأمنية.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية تايلاند عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، معربا عن تقديره للتعاون القائم مع مصر في مجال المنح المقدمة للأئمة بشكل خاص، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي سيهاساك فوانغكيتكيو وزير خارجية مملكة تايلاند اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس نيودلهي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
