مصرع شاب بطلق ناري على يد صهره في قليوب

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري على يد صهره، بقرية كوم أشفين التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بسبب خلافات نشبت بينهما، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية، إخطارًا يفيد بمقتل شاب يُدعى “س.ا ” يبلغ من العمر 23 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري إثر مشاجرة بينه وبين المتهم بسبب خلافات أسرية.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين صحة الواقعة، وتم نقل الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

وقررت جهات التحقيق عرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.