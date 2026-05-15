الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مجلس الدولة ينتصر لحقوق المتقدمين للحصول على المعاش المبكر

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها لصالح موظفة بالأزهر الشريف، أكدت فيه أحقية العامل الذي يستوفي شروط المعاش المبكر في الحصول على كامل حقوقه التأمينية دون تعسف أو رفض من جهة الإدارة.

جاء بالدعوى أن الموظفة كانت تعمل فني معمل بمعهد فتيات تابع لمنطقة الفيوم الأزهرية، بعدما تقدمت بطلب للخروج على المعاش المبكر وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وتم إنهاء خدمتها رسميًا في مايو 2023.

لكن الموظفة فوجئت بعد ذلك برفض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف مستحقاتها التأمينية، رغم استيفائها الشروط القانونية، ما دفعها للتقدم بشكوى ثم إقامة دعوى أمام القضاء الإداري.

قالت المحكمة بحيثيات حكمها، إن المادة 70 من قانون الخدمة المدنية تمنح الموظف الذي تجاوز سن الـ50 عامًا الحق في طلب المعاش المبكر، بشرط ألا يكون محالًا للتحقيق أو المحاكمة التأديبية، وأن تكون مدة اشتراكه التأميني تجاوزت 20 عامًا.

وأكدت المحكمة، أن الموظفة تجاوزت سن الـ55 عامًا، وأن مدة اشتراكها التأميني بلغت أكثر من 32 عامًا، وبالتالي فهي تستحق تسوية معاشها وصرف كامل حقوقها التأمينية طبقًا للقانون.

وشددت المحكمة على أن جهة الإدارة لا تملك رفض طلب المعاش المبكر طالما استوفى الموظف الشروط القانونية، لأن هذا الحق كفله القانون بشكل واضح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما أكدت المحكمة، أن الحقوق التأمينية تُعد حقوقًا مكتسبة لا يجوز حرمان المواطنين منها دون سند قانوني، خاصة إذا كان الموظف قد أنهى خدمته اعتمادًا على قرار رسمي صادر من جهة عمله.

وانتهى الحكم إلى إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف وتسوية مستحقات الموظفة التأمينية كاملة، مع احتساب المدة المضافة المقررة قانونًا، وصرف الفروق المالية المستحقة لها اعتبارًا من يونيو 2023، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات القضائية.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة معاش المعاش المبكر موظف عام

شرب القهوة مع فيتامين B12
خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
