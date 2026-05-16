رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تُعلن جاهزيتها لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
حسام الفقي

أعلنت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026  وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية منظمة وآمنة تضمن سير الامتحانات بكفاءة وانتظام، بما يعكس رؤية الجامعة في تقديم تجربة تعليمية متطورة وفق أعلى معايير الجودة الأكاديمية.

وتأتي هذه الاستعدادات في ضوء المتابعة المستمرة من إدارة الجامعة لكافة الترتيبات التنظيمية والإدارية الخاصة بالامتحانات، حيث تم الانتهاء من تجهيز اللجان والقاعات الامتحانية، والتأكد من جاهزية البنية التحتية والتقنيات المستخدمة داخل الحرم الجامعي، إلى جانب وضع خطط تنظيمية دقيقة لتيسير دخول وخروج الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة التي تساعدهم على أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس  الجامعة، أن الجامعة تولي ملف الامتحانات اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد المحاور الأساسية في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن جميع القطاعات والإدارات المعنية تعمل في تناغم كامل لضمان انتظام الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وأوضح أن الجامعة تحرص على تقديم الدعم الكامل للطلاب خلال فترة الامتحانات، مع توفير كل الإمكانات البشرية والفنية اللازمة، بما يسهم في تهيئة مناخ أكاديمي مناسب يعكس مكانة الجامعة كصرح تعليمي حديث يعتمد على التكنولوجيا والتطبيقات العملية في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الجداول الامتحانية للبرامج التكنولوجية المختلفة وإعلانها للطلاب في توقيت مناسب، مع مراعاة التوزيع الزمني الملائم بين المواد الدراسية بما يحقق مصلحة الطلاب ويمنحهم الفرصة الكافية للاستعداد الجيد.

وأضاف أن الجامعة اتخذت عددًا من الإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، من بينها تكثيف أعمال المتابعة اليومية داخل اللجان، والتأكيد على الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، إلى جانب توفير فرق للدعم الإداري والفني للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بما يضمن خروج الامتحانات بصورة حضارية تليق باسم الجامعة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أسامة القبيصي المشرف الأكاديمية أن الجامعة تحرص على تطبيق المعايير الأكاديمية في إعداد الامتحانات، بما يقيس نواتج التعلم الحقيقية ويراعي الفروق الفردية بين الطلاب، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية بما يتوافق مع طبيعة الدراسة التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الإدارات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس لضمان جودة الامتحانات ودقتها، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الأكاديمية المعتمدة، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير تجربة تعليمية متكاملة تدعم مسيرة الطلاب العلمية والعملية.

واختتمت الجامعة استعداداتها بالتأكيد على أهمية التزام الطلاب بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والحضور في المواعيد المحددة، متمنية لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

جامعة حلوان جامعة حلوان التكنولوجية جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

