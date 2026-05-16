قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية السعودية تتخذ إجراءً عاجلاً يخص الحجاج.. ما الجديد؟
تسريبات تكشف عن العميل الذكي Gemini Spark لإدارة حياتك الرقمية
مواعيد مباريات اليوم السبت16-5-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
إبراهيم عبدالخالق: الزمالك سيهزم اتحاد العاصمة ويفوز بالكونفدرالية
الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة.. لا تفوت خير أيام الدنيا واغتنم أفضل الأذكار
ماذا يحدث ؟ سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم
أجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت
مشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي على طاولة النواب.. غدا
لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟.. نصائح لتقليل تأثير البرودة على الجسم
سفير مصر في فرنسا : الموسم الثقافي بمارسيليا يجسد عمق الروابط التاريخية بين شعوب المتوسط
فاروق فلوكس: لم أعتزل الفن .. والأعمال الوطنية الأقرب إلى قلبي | خاص
بعد 11 شهرا.. وزير الحرب الأمريكي يستقبل جيرالد فورد بعد انتهاء مهمتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب في مواجهة قوية أمام إثيوبيا بكأس أمم إفريقيا للناشئين

منتخب المغرب تحت 17 عامًا
منتخب المغرب تحت 17 عامًا
رباب الهواري

يستعد منتخب منتخب المغرب تحت 17 عامًا لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب إثيوبيا تحت 17 عامًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 13 مايو وحتى 2 يونيو المقبل.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، في ظل اشتعال المنافسة داخل المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي مصر وتونس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من التأهل إلى الدور المقبل، ومن ثم حجز بطاقة العبور إلى كأس العالم للناشئين.

صراع التأهل إلى كأس العالم

وتُعد بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا محطة مؤهلة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في دولة قطر، حيث تتأهل المنتخبات الثمانية التي تبلغ الدور ربع النهائي مباشرة إلى المونديال.

كما تمنح البطولة فرصة إضافية للمنتخبات التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، إذ تخوض مباريات فاصلة لتحديد آخر منتخبين متأهلين، ليصبح إجمالي المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم 10 منتخبات.

نتائج الجولة الأولى

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره في البطولة بتعادل مثير أمام منتخب تونس بنتيجة 2-2، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، بينما تعادل منتخب إثيوبيا سلبيًا في الجولة الأولى، ليبقى رصيد كل منتخب نقطة واحدة قبل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة المغرب وإثيوبيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب وإثيوبيا مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة للمباراة

وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports من خلال شاشة “beIN Sports HD 5”، كما تذاع أيضًا عبر قناة CAF الرسمية “CAF TV” على منصة يوتيوب، لتتيح للجماهير متابعة اللقاء المرتقب لحظة بلحظة

منتخب المغرب ناشئين المغرب أمم افريقيا للناشئين اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

ارشيفية

استدرجوه .. كواليس سرقة 1.4 مليون جنيه من سوداني في الهرم

رسميًا.. البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الأضحى 2026

رسميًا.. إعلان موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيًا

المدارس المصرية اليابانية

فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية “عربي ولغات ” ..الرابط والشروط

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والصعيد يوم الأحد.. الحرارة تلامس 45 درجة

الاهلي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة عن المدير الفني الجديد للأهلي

ترشيحاتنا

صفارات الإنذار

جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الإنذار بعد اختراق مسيرة مجدل شمس بالجولان

ارشيفي

اعتقال مسؤولين مكسيكيين سابقين في الولايات المتحدة

ترامب

البيت الأبيض: عودة ترامب إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية إلى الصين

بالصور

لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟.. نصائح لتقليل تأثير البرودة على الجسم

لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟
لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟
لماذا يزداد ألم المفاصل مع التكييف؟

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

لتحسين الهضم والطاقة .. أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

خلل غذائي.. هل الجوع ليلًا فتح شهية أم دليل على نقص عنصر معين؟

هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد