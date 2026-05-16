المغرب في مواجهة قوية أمام إثيوبيا بكأس أمم إفريقيا للناشئين

يستعد منتخب منتخب المغرب تحت 17 عامًا لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب إثيوبيا تحت 17 عامًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 13 مايو وحتى 2 يونيو المقبل.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، في ظل اشتعال المنافسة داخل المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي مصر وتونس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من التأهل إلى الدور المقبل، ومن ثم حجز بطاقة العبور إلى كأس العالم للناشئين.

صراع التأهل إلى كأس العالم

وتُعد بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا محطة مؤهلة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في دولة قطر، حيث تتأهل المنتخبات الثمانية التي تبلغ الدور ربع النهائي مباشرة إلى المونديال.

كما تمنح البطولة فرصة إضافية للمنتخبات التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، إذ تخوض مباريات فاصلة لتحديد آخر منتخبين متأهلين، ليصبح إجمالي المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم 10 منتخبات.

نتائج الجولة الأولى

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره في البطولة بتعادل مثير أمام منتخب تونس بنتيجة 2-2، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، بينما تعادل منتخب إثيوبيا سلبيًا في الجولة الأولى، ليبقى رصيد كل منتخب نقطة واحدة قبل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة المغرب وإثيوبيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب وإثيوبيا مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة للمباراة

وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports من خلال شاشة “beIN Sports HD 5”، كما تذاع أيضًا عبر قناة CAF الرسمية “CAF TV” على منصة يوتيوب، لتتيح للجماهير متابعة اللقاء المرتقب لحظة بلحظة