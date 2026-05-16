بعد إنقاذ 10 سكان عقب انهيار سلم في عقار شبرا.. تشكيل لجنة هندسية للمعاينة| صور

أمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار سكني عقب انهيار جزء من سلم داخله، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك لكشف هل تأثر العقار بالانهيار من عدمه وهل يصلح للعيش أم لا، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ 10 أشخاص عقب انهيار سلم داخل عقار سكني فى منطقة شبرا، بواسطة سلم هيدروليكى.

ورد بلاغ لغرفة العمليات، يفيد بسقوط جزء من سلم عقار ووجود مصاب بشبرا، وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، انتقلت سيارات الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ.

تبين بالانتقال والفحص، سقوط درجتين سلم ما بين الطابق الأرضي والأول و3 درجات سلم ما بين الأول والثاني، بعقار مكون من أرضى و3 طوابق كل طابق مكون من شقة واحدة، وتقطن به أسرتان بواقع 10 أفراد بالطابق الثانى والثالث، وتم إنقاذهم في النزول بمعرفة القوات، بواسطة سلم من خارج العقار، لخشيتهم من النزول على السلم العادى الخاص بالإطفاء وجميعهم بحاله جيدة.

تم إخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين تشكيل لجنة من الحي لفحص العقار، وتم التقابل مع المهندس مدير إشغالات شبرا، و الذى أفاد بعدم وجود خطورة على العقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.