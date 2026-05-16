تحصين 164 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2026، والتي أُجريت بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم خلالها تحصين 164 ألفًا و285 رأس ماشية خلال الأسبوع الثاني من الحملة، للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، وكيل الوزارة - مدير مديرية الطب البيطري.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، من خلال تنفيذ حملات التحصين الدورية ورفع كفاءة الخدمات البيطرية المقدمة للمربين، مشددًا على أهمية تكثيف أعمال التحصين والمتابعة الميدانية والترقيم والتسجيل، إلى جانب تعزيز برامج التوعية والإرشاد البيطري، حفاظًا على صحة الماشية وزيادة إنتاجيتها.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن أعمال التحصين تُنفذ من خلال 120 لجنة ثابتة ومتحركة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن إجراءات التحصين والمتابعة المستمرة، لتحقيق أعلى معدلات التغطية التحصينية، مؤكدًا استمرار جهود المديرية لتحقيق أهداف الحملة القومية والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وتنميتها.