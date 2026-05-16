بعد غد.. السكة الحديد تفتح أبواب متحفها التاريخي مجانا للجمهور احتفالا باليوم العالمي للمتاحف

 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فتح أبواب متحف السكة الحديد بمحطة مصر برمسيس أمام الجمهور مجانا بعد غد/الاثنين/، احتفالا باليوم العالمي للمتاحف.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم- أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز الوعي بتاريخ هذا المرفق الحيوي، وتعريف الأجيال الجديدة بالدور الوطني والتنموي الذي قامت به السكك الحديدية المصرية على مدار 175 عاما.

ويُعد متحف السكة الحديد شاهدا حيا على تاريخ هذا المرفق العريق، حيث تم افتتاحه لأول مرة في 15 يناير 1933، قبل أن يتم تطويره وإعادة افتتاحه في مارس 2016 ليظهر بصورة حضارية حديثة تواكب قيمته التاريخية الكبيرة.

ويضم المتحف مجموعة نادرة ومتميزة من القطع الأثرية والنماذج التاريخية التي توثق مراحل تطور السكك الحديدية في مصر، من بينها: نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، بالإضافة إلى أنظمة الإشارات القديمة ووسائل التشغيل اليدوية التي كانت تستخدم قديما، إلى جانب لافتات تعريفية وإرشادية تقدم للزائر شرحا تفصيليا للمقتنيات المعروضة.

كما يحتوي المتحف على مكتبة تاريخية تضم العديد من الكتب والمجلدات النادرة التي توثق تاريخ السكك الحديدية في مصر والعالم، بما يجعله مقصدا ثقافيا وتاريخيا مهما للباحثين والمهتمين والزوار من مختلف الأعمار.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر متحف السكة الحديد بمحطة مصر برمسيس محطة مصر برمسيس

