الزمالك لو خد 4 مليون دولار هيرجع لقوته.. أحمد سالم: الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك

أكد الإعلامي أحمد سالم أن مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية لم تكن مجرد مباراة عادية، بل محطة مصيرية قد تحدد شكل ومستقبل النادي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل أهمية رياضية ومالية ضخمة للفريق الأبيض في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها.

البداية المثالية منحت الزمالك دفعة قوية

أوضح سالم أن الهدف المبكر منح جماهير الزمالك سيناريو مثاليًا لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعه، خاصة في مباراة بهذا الحجم، حيث تلعب البداية دورًا حاسمًا في منح اللاعبين الثقة أو تعقيد المهمة مبكرًا.

الزمالك فريق يعيش تحت الضغط

وأشار إلى أن الزمالك يمتلك شخصية خاصة في المباريات الكبرى، حيث يظهر بأفضل مستوياته عندما يكون تحت ضغط شديد، لكنه في المقابل قد يعاني بشدة إذا تعرض لهزة مفاجئة، وهو ما يجعل جماهيره دائمًا على أعصابها حتى اللحظات الأخيرة.

البطولة ضرورة رياضية واقتصادية

وشدد على أن التتويج بالكونفدرالية لا يعني فقط إضافة لقب جديد، بل يمثل أيضًا دفعة مالية كبيرة قد تساعد النادي في حل أزمات عديدة، وعلى رأسها ملفات القيد والمشكلات الإدارية، ما يمنح الزمالك فرصة حقيقية لاستعادة استقراره وقوته.

الفوز وحده لا يكفي دون الحسم الكامل

وأكد أن التقدم بهدف واحد لا يمنح الأمان الكافي في مثل هذه المواجهات، خاصة أمام فريق قوي، موضحًا أن الزمالك كان بحاجة إلى مواصلة الضغط والسعي لحسم المباراة بفارق مريح لتجنب أي مفاجآت.

جماهير الزمالك تعيش على الأعصاب

واختتم سالم بنبرة مشجع زملكاوي خالص، مؤكدًا أن الزمالك اعتاد دائمًا على وضع جماهيره في اختبارات عصبية صعبة، لكن هذا التوتر الدائم قد يكون جزءًا من العلاقة الخاصة التي تربط جمهوره بالنادي.

واختتم أحمد سالم حديثه بالتأكيد على أن بطولة الكونفدرالية كانت تمثل فرصة ذهبية للزمالك لاستعادة جزء كبير من بريقه، سواء على المستوى الرياضي أو الإداري، وسط آمال جماهيرية بأن تكون البطولة بداية جديدة لعودة النادي إلى مكانته الطبيعية بين الكبار.