مجلس جامعة أسوان يناقش ملفات شؤون التعليم والطلاب

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان جلسته رقم (١٤٦) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبحضور عدد من عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، والعقيد محمد حمدي مدير إدارة التجنيد بأسوان، وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بالطلاب والعملية التعليمية، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط الأكاديمي وتقديم الدعم الكامل للطلاب.



وشهد الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة، إلى جانب مناقشة انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025-2026م وايضا مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بشؤون الطلاب، والتنظيم الأكاديمي، والحالات الطلابية المختلفة، بما يحقق مصلحة الطلاب ويراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعي.



وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، علي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا للعملية الامتحانية التي يؤديها ما يقرب من 24 الف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة، والعمل علي الاهتمام بملفات التعليم والطلاب، وتسعى دائمًا الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية مستقرة تدعم الطلاب أكاديميًا وإنسانيًا، مشيرًا إلى أن مجلس شؤون التعليم والطلاب يحرص على دراسة جميع الحالات بعناية وشفافية كاملة بما يضمن تطبيق اللوائح وتحقيق العدالة.

وأضاف أن الجامعة تعمل بشكل متواصل على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها إدارة التجنيد، لتقديم التيسيرات اللازمة للطلاب وإنهاء الإجراءات المتعلقة بمواقفهم التجنيدية بصورة قانونية ومنظمة، بما يسهم في الحفاظ على مستقبلهم الدراسي وعدم تعطل مسيرتهم التعليمية.

ومن جانبه،أكد العقيد محمد حمدي مدير إدارة التجنيد بأسوان،علي حرص إدارة التجنيد على التعاون المستمر مع جامعة أسوان وكافة إدارات شؤون الطلاب بالكليات،لتسهيل الإجراءات الخاصة بالطلاب وفقًا للقانون المنظم للتجنيد، مشيرًا إلى أهمية التزام الطلاب بالمواعيد والإجراءات المحددة لاستخراج المواقف التجنيدية بصورة صحيحة.

وأوضح العقيد محمد حمدي أن هناك تنسيقًا دائمًا بين إدارة التجنيد وإدارات شؤون الطلاب بالجامعة، لضمان عدم تعرض أي طالب لمشكلات تتعلق بالموقف التجنيدي، مؤكدًا أن السن القانوني الذي يجب مراعاته في هذا الشأن لا يتجاوز 28 عامًا، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة، مع تقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد للطلاب للحفاظ على موقفهم القانوني والدراسي.



وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور أهمية استمرار التنسيق بين الجامعة والجهات المختلفة لدعم الطلاب وتذليل العقبات أمامهم، بما يعزز استقرار العملية التعليمية داخل جامعة أسوان.