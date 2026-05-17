برلماني: مشروع الدلتا الزراعية الجديدة يعكس قدرة الدولة على صناعة المستقبل

أكد النائب سيد سمير، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس لـ مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل بمدينة الضبعة، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الدولة المصرية تتحرك بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتنمية المستدامة.

وقال “سيد سمير” إن مشروع الدلتا الجديدة يُعد من أكبر المشروعات الزراعية والتنموية في تاريخ مصر الحديث، حيث نجحت الدولة في تحويل ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية إلى مناطق زراعية منتجة، بما يعزز من قدرة مصر على تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.



وأضاف عضو مجلس النواب أن المشروع يعكس حجم الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي، خاصة في ملف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال إنشاء محطات معالجة عملاقة وشبكات ري حديثة وبنية تحتية متكاملة، مؤكدًا أن ما تحقق في مشروع الدلتا الجديدة هو نتاج تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والعمل وفق تخطيط علمي دقيق.

وأشار النائب سيد سمير إلى أن توضيحات الرئيس السيسي خلال افتتاح المشروع بشأن حجم التكلفة والجهد المبذول في التنفيذ، كشفت للمواطنين حجم الإنجاز الحقيقي الذي يتم على أرض الواقع، وأكدت أن الدولة تعمل بمنهج يقوم على الشفافية والمصارحة، بهدف بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية للأجيال القادمة.