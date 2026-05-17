الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع طفيف في قيمة نشاط التأمين خلال يناير الماضي

علياء فوزى

نشاط التأمين في مصر خلال يناير 2026

-10.9 مليار جنيه أقساط تأمينية 

-شركات التأمين تدفع 3.7 مليار جنيه تعويضات

-3.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة

كشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث التقارير الصادرة عنها  تراجع نشاط التأمين -الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة - خلال يناير 2026 مسجلة 17.9 مليار جنيه مقابل 18.1 مليار جنيه في نفس الشهر العام الماضي.

الأقساط التأمينية

انخفضت قيمة الأقساط التي حصلتها  شركات التأمين من عملائها بنسبة 6.4 % خلال شهر يناير 2026 مسجلة 10.9مليار جنيه مقابل 11.6مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025.

وبلغت قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 7.3 مليار جنيه في يناير 2026 مقارنة 7.1 مليار جنيه بارتفاع 2.7 % خلال نفس شهر من العام 2025.
انخفضت قيمة الأقساط المحصلة لصالح لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 20.8 %، لتسجل 3.2 مليار جنيه خلال يناير 2026، مقارنة 4.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2025، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

تراجعت قيمة  الأقساط المحصلة لصالح لنشاط التأمين التجاري لتسجل 7,456 مليار جنيه خلال يناير 2026 مقابل 9,748 مليار جنيه خلال نفس الشهر في 2025، بانخفاض سنوي 23.5 %.

فيما زادت الأقساط المحصلة لصالح نشاط التأمين التكافلي بنحو 80%، لتسجل3,469 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه في يناير 2025، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي التعويضات التأمينية

و تراجعت قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر يناير 2026 بنسبة 14% لتسجل 3.790 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بانخفاض 14%.

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 1.7 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026 مقارنة 2.3 مليار جنيه  خلال نفس الشهر من العام 2025 بانخفاض سنوي قدره 27%.

فيما ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 1.4 %، لتسجل 2.050 مليار جنيه في يناير 2026، مقارنة 2.020 مليار جنيه في يناير 2025.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن تراجعا كبيرا في التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 411 مليون جنيه  خلال شهر يناير 2026 مقابل 3.8 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025،بهبوط 89.4 %، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 550.5%، لتسجل 3.380 مليار جنيه  خلال شهر يناير 2026 مقارنة 519 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

ارتفعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال يناير 2026 بنسبة 51.6 % على أساس سنوي.

وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 3.2 مليار جنيه خلال  يناير 2026 مقابل 2.17 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025، بزيادة سجلت 51.6 %.

وأشارت هيئة الرقابة المالية، إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين “شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية”، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.



