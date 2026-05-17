تشكيل بتروجيت ومودرن سبورت في الدوري

أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت والتى ستقام على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ11 من مجموعة الهبوط بالدوري
وجاء تشكيل فريق بتروجت كالتالي :
حراسة المرمى :عمر صلاح.
خط الدفاع : محمود شديد وبركات حجاج وأحمد بحبح وإسلام عبدالله.
خط الوسط : أدهم حامد ومحمد علي عكاشة ومصطفى الجمل.
الهجوم : بدر موسى وجبريل شيكودي ومحمد دودو.
بينما جاء تشكيل فريق مودرن سبورت كالتالي :
حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.
خط الدفاع: محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي، حمدي مارسيلو.
خط الوسط: أحمد يوسف، أحمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، محمد هلال، رشاد المتولي.
خد الهجوم: جودوين شيكا.