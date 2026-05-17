بعد أيام من اختفائها.. العثور على جثة الطفلة كيان وضبط المتهم بقتـ.لها

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط على جثة الطفلة كيان أحمد، بعد أيام من تغيبها عن منزل أسرتها بمنطقة الأكراد التابعة لمركز الفتح، وذلك داخل إحدى الترع وبها شبهة جنائية، ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مامور مركز شرطة الفتح بالعثور على جثمان الطفلة عقب اختفائها خلال الأيام الماضية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ، حيث جرى انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الجريمة أحد جيران أسرة الطفلة، إذ استدرجها بحجة اللهو معها، ثم حاول سرقة قرطها الذهبي، وعندما قاومته تعدى عليها بالقتل خوفًا من افتضاح أمره، قبل أن يتخلص من الجثمان بإلقائه داخل إحدى الترع بالمنطقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان المركز، حيث جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الحادث بالكامل، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.