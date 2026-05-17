مساعد الداخلية الأسبق: المنظومة الأمنية في مصر شهدت طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة

أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن المنظومة الأمنية في مصر شهدت طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، بفضل تبني استراتيجيات التحول الرقمي وتطوير آليات العمل الأمني، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية في سرعة ضبط الجرائم وتحقيق العدالة.

وتابع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في لقاء مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، أن هذا التطور أسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، بما يعزز سرعة الاستجابة للبلاغات ومتابعة القضايا.

خدمات رقمية تقلل البيروقراطية وتخدم المواطن

وأشار اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن وزارة الداخلية أولت اهتمامًا كبيرًا بتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين، بما ساهم في إنهاء طوابير الانتظار وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية.

وأضاف أن الاعتماد على المنصات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية أتاح للمواطنين إنهاء العديد من معاملاتهم عبر الإنترنت، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الثقة في الخدمات الحكومية.