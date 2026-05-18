مدير مركز بروكسل للأبحاث: تفصلنا أيام قليلة عن عودة محتملة للقـ.تال بين إيران وأمريكا

قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، إن الولايات المتحدة لم تُسقط خيار استخدام القوة أو العودة إليها إطلاقًا ضد إيران، بل على العكس، وفي الأساس لا توجد مفاوضات مباشرة، وإنما كان هناك تبادل أوراق عبر طرف ثالث.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الشروط الأمريكية ما زالت ثابتة، ولم تستطع إيران المناورة بشأنها، كما أن مهلة كسب الوقت التي منحها ترامب، من خلال الهدنة التي رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنحها لباكستان كفرصة أخيرة، لم تؤدِّ إلى نتائج حاسمة.

وتابع: "نتحدث عن مفاوضات استمرت نحو 16 ساعة، وكانت حادة جدًا بين الطرفين، ثم انتهت من دون أن يعودا إلى طاولة التفاوض مجددًا، وبتقديري، فإننا أمام أيام قليلة قد تفصلنا عن العودة إلى جولة جديدة من القتال".

https://www.youtube.com/shorts/XkKzyTXFLXE