رئيس دفاع النواب: البرلمان الليبي لعب دورا محوريا في مواجهة الانقسام

قال النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن العالم ومنطقتنا تشهد صراعات وتحديات، تتبعها تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي: فرصتنا الوحيدة لمواجهة هذه التحديات هي الإيمان بالمصير المشترك، وتنمية التعاون في مواجهة الصراعات، مشيرا إلى أن المنطقة العربية خلال السنوات السابقة مرت بظروف استثنائية، فرضت على الجميع مسئوليات كبيرة للحفاظ على الدول العربية من التدخلات الأجنبية.

وأشار إلى المواقف الوطنية الصلبة في ليبيا من خلال مجلس النواب، والحفاظ على الشرعية الدستورية ومنع محاولات تقسيم ليبيا، ومواجهة السعي للدخول في مراحل الفوضى.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن البرلمان الليبي لعب دورا محوريا في مواجهة محاولات الانقسام.

وأكد أن مصر كانت حريصة على أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مشيرا إلى الدعم الذي قدمته الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي بما يحافظ على وحدة الدولة الليبية وأمنها واستقرارها.

ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا على كافة المستويات البرلمانية والأمنية والاقتصادية، مشيدا بجهود مجلس النواب الليبي في الحرص على تحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وقال: البرلمانات هي صوت الشعوب والمعبر الحقيقي عن تطلعاتها وآمالها، مشيرا إلى أهمية فتح آفاق التعاون مع ليبيا في كافة المجالات، متابعا: هذا يتطلب منا العمل بإخلاص ومسئولية.

ولفت إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ترى أن وجود المستشار عقيلة صالح في مجلس النواب المصري تؤكد على عمق العلاقات والتنسيق المستمر بين البلدين في كافة القضايا التي تهم البلدين.

وجدد التأكيد على استمرار التعاون الوثيق مع ليبيا بما يدعم مصالح الشعبين الصديقين.