قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيفاء وهبي تنتصر على المهن الموسيقية بعد رفض الطعن بالمحكمة الإدارية العليا
"امشي يا حيوان".. سيدة تسب شابا لاعتراضه علي قيادة سيارة ملاكي عكس اتجاه شارع البحر بالمحلة
طبيب الأهلي: حالة ييس توروب مطمئنة
تقارير إنجليزية: محمد صلاح كان مستعدا للبقاء في ليفربول بشرط
زعم أنهم يرغبون في توقيع اتفاق.. ترامب للإيرانيين : هل أنتم مجانين
وكيل مجلس النواب: مصر حريصة على دعم الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية
منشور غامض لـ توفيق عبد الحميد يثير قلق الجمهور.. ويسري الفخراني يطالب بدعمه: من حقه نطمئن عليه
عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى
فى حوار لـ صدى البلد.. أحمد كريمة يوضح فضل العشر الأوائل من ذى الحجة وكيفية اغتنامها بالطريقة الصحيحة
وزير الخزانة الأمريكي: نسعى لتوحيد موقف مجموعة السبع ضد تمويل إيران
رئيس النواب الليبي أمام النواب المصري: مصر شعاع الأمل والاستقرار بالمنطقة والداعم لوحدة ليبيا وشعبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس دفاع النواب: البرلمان الليبي لعب دورا محوريا في مواجهة الانقسام

النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن العالم ومنطقتنا تشهد صراعات وتحديات، تتبعها تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي: فرصتنا الوحيدة لمواجهة هذه التحديات هي الإيمان بالمصير المشترك، وتنمية التعاون في مواجهة الصراعات، مشيرا إلى أن المنطقة العربية خلال السنوات السابقة مرت بظروف استثنائية، فرضت على الجميع مسئوليات كبيرة للحفاظ على الدول العربية من التدخلات الأجنبية.

وأشار إلى المواقف الوطنية الصلبة في ليبيا من خلال مجلس النواب، والحفاظ على الشرعية الدستورية ومنع محاولات تقسيم ليبيا، ومواجهة السعي للدخول في مراحل الفوضى.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن البرلمان الليبي لعب دورا محوريا في مواجهة محاولات الانقسام.

وأكد أن مصر كانت حريصة على أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مشيرا إلى الدعم الذي قدمته الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي بما يحافظ على وحدة الدولة الليبية وأمنها واستقرارها.

ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا على كافة المستويات البرلمانية والأمنية والاقتصادية، مشيدا بجهود مجلس النواب الليبي في الحرص على تحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وقال: البرلمانات هي صوت الشعوب والمعبر الحقيقي عن تطلعاتها وآمالها، مشيرا إلى أهمية فتح آفاق التعاون مع ليبيا في كافة المجالات، متابعا: هذا يتطلب منا العمل بإخلاص ومسئولية.

ولفت إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ترى أن وجود المستشار عقيلة صالح في مجلس النواب المصري تؤكد على عمق العلاقات والتنسيق المستمر بين البلدين في كافة القضايا التي تهم البلدين.

وجدد التأكيد على استمرار التعاون الوثيق مع ليبيا بما يدعم مصالح الشعبين الصديقين.

النائب محمد عباس حلمي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية رئيس مجلس النواب الليبي الجلسة العامة لمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

ترشيحاتنا

منفذ جديد

محافظ الدقهلية يعلن عن بدء تشغيل منفذ صرف حصص الخبز المدعم بمحلة دمنه

منفذ ميت غمر

الدقهلية.. بدء تشغيل 4 منافذ جديدة لصرف حصص الخبز المدعم بميت غمر

سياح بني سويف

بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا إنجليزيًا ضمن الرحلات النيلية بين القاهرة وأسوان

بالصور

بالأسود الجريء.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها

بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها
بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها
بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها

الجدة والأم والحفيدة.. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها
الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها
الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

مرسيدس تحظر هؤلاء المشترين من اقتناء سيارتها الجديدة S680 جارد الجديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.
طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.
طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد