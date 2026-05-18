قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان: اهتمام رئاسي كبير بملف التنمية العمرانية والمدن الذكية
غدروا بيه.. كانوا بياكلوا فى بيته على طبلية واحدة واستدرجوه للمقابر وقتلوه.. ما الذي حدث بالغربية؟
القاهرة تستضيف قرعة أمم أفريقيا 2027.. ترقب كبير لمصير العمالقة وصدامات منتظرة .. اعرف تصنيفات المنتخبات بالكامل
مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2026
الدلتا الجديدة.. الصحراء تتحول إلى أكبر مشروع وتنموي وسلة غذاء.. تفاصيل
الحكومة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027
بعد وصولها لـ38 درجة.. الأرصاد عن تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
بإشراف مصري فرنسي.. هاني سلامة يشارك في احتفالية مئوية يوسف شاهين بمهرجان كان السينمائي اليوم
تأجيل محاكمة قاتل زوجته عروس المنوفية إلى جلسة الغد للنطق بالحكم
مرتبات تصل 25 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بميناء دمياط
رسميا.. إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير عن تتويج مصطفى عسل وأمينة عرفي: 'عندنا 2 أبطال عالم في 48 ساعة'

الإسكواش
الإسكواش
باسنتي ناجي

قال الإعلامي أحمد شوبير،  أن مصطفى عسل توج ببطولة العالم للإسكواش، وأمينة عرفي توجت بكأس العالم للإسكواش.

بطولة الاسكواش 

وأكد شوبير، عبر تصريحات إذاعيه: "لازم نسلط الضوء أكثر على الإسكواش .. عندنا 2 أبطال عالم في 48 ساعة''.

وأكمل:"  أحنا ليه بنعلي في لعبة البادل واحنا مش عندنا حد مصنف فيها، المصنفين كلهم من إسبانيا".

واصلت البطلة المصرية أمينة عرفي كتابة التاريخ في لعبة الإسكواش، بعدما تُوجت بلقب بطولة العالم للإسكواش للكبار، التي أقيمت مؤخرًا في القاهرة، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبات العالم.

وحققت أمينة عرفي سلسلة من الأرقام القياسية والإنجازات التاريخية، بعدما أصبحت أصغر لاعبة في تاريخ اللعبة تتوج بلقب بطولة العالم للكبار، وذلك بعمر 18 عامًا فقط، في إنجاز استثنائي يعكس حجم الموهبة التي تمتلكها اللاعبة المصرية.

كما أصبحت أمينة أول لاعبة في تاريخ الإسكواش تجمع بين لقبي بطولة العالم للناشئات وبطولة العالم للكبار خلال نفس الموسم، لتؤكد هيمنتها على اللعبة في مختلف الفئات العمرية.

ومن بين الأرقام التاريخية التي حققتها أيضًا، أصبحت أصغر لاعبة تصل إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي للإسكواش، بعد النتائج المميزة التي حققتها خلال الموسم الحالي.

انتصارات تاريخية على هانيا الحمامي ونور الشربيني

وشهد مشوار أمينة عرفي نحو التتويج باللقب العالمي انتصارات قوية أمام أبرز نجمات اللعبة، حيث نجحت في الفوز على المصنفة الأولى عالميًا هانيا الحمامي في الدور نصف النهائي، قبل أن تتغلب على المصنفة الثانية عالميًا نور الشربيني في المباراة النهائية لتحصد اللقب التاريخي.

كما حرمت أمينة عرفي البطلة المصرية نور الشربيني من تحقيق لقبها التاسع في بطولة العالم، وهو الإنجاز الذي كان سيجعلها اللاعبة الأكثر تتويجًا بالبطولة عبر التاريخ، متفوقة على الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد.

وكانت نور الشربيني قد تُوجت بلقب بطولة العالم في 8 نسخ سابقة أعوام 2015 و2016 و2018 و2019 و2020 و2022 و2023 و2025.

في المقابل، حققت نيكول ديفيد لقب بطولة العالم في 8 مناسبات أيضًا خلال أعوام 2005 و2006 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2014.

إنجاز متواصل في بطولات الناشئات

ولم تتوقف إنجازات أمينة عرفي عند بطولة العالم للكبار فقط، حيث سبق لها التتويج بـ4 ألقاب في بطولة العالم للناشئات، وكان آخرها في يوليو 2025، قبل أن تضيف لقب بطولة العالم للكبار في مايو 2026، لتؤكد أنها واحدة من أبرز المواهب التي عرفتها اللعبة في تاريخها الحديث

الإسكواش الاهلي شوبير بطولة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

ترشيحاتنا

المتهمة

عايزة فلوس| ضبط سيدة لطلبها مبلغا ماليا من أحد الأشخاص مقابل انتظار سيارته بالقاهرة

المتهم

ضبط طالب أنشأ حسابات وهمية للنصب والاحتيال

المتهم

ضبط قائد سيارة "نقل" للسير برعونة

بالصور

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

للعزومات.. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص

ضمن احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر».. تضامن الشرقية تجهز 6 عرائس

عرائس
عرائس
عرائس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد