الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027

يستضيف مقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، مراسم سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك في تمام الواحدة ظهر غد الثلاثاء 19 مايو الحالي بقاعة المؤتمرات بالاتحاد.

في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

بطولة كأس العالم

في سياق أخر، تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، والتي تُقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط آمال كبيرة في ظهور قوي للفراعنة على الساحة العالمية.

ويخوض منتخب مصر منافسات المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات قوية، أبرزها منتخب بلجيكا، إلى جانب منتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا، في مجموعة يُتوقع أن تكون صعبة ومليئة بالتحديات.

البداية أمام بلجيكا.. اختبار ثقيل من أول مباراة

يستهل المنتخب المصري مشواره في المونديال بمواجهة قوية أمام بلجيكا يوم 15 يونيو 2026.

وتُقام المباراة في مدينة سياتل بالولايات المتحدة، في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت سياتل، بينما تُلعب في 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.