برلماني ليبي أمام النواب: مصر صوت الحكمة وركيزة الاستقرار في ليبيا

أشاد النائب علي أبو زريبة، عضو مجلس النواب الليبي، بعمق العلاقات المصرية الليبية، مؤكدًا أنها تقوم على وحدة الدم والمصير المشترك، وليست مجرد علاقات بين دولتين تجمعهما الجغرافيا والحدود.



وقال أبو زريبة، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن الوجود في مصر يمثل لقاءً بين أهل تجمعهم روابط الأخوة والتاريخ، مشيرًا إلى أن مصر كانت دائمًا حاضرة في وجدان الشعب الليبي بدعمها الصادق لليبيا وحرصها على أمنها واستقرارها ووحدة شعبها.



وأضاف أن الشعب الليبي خلال فترات الأزمات وجد في مصر سندًا قويًا وركيزة للاستقرار، مشيدًا بدورها باعتبارها صوت الحكمة والداعم القومي الذي لا يتخلى عن مسؤولياته تجاه الأشقاء.

وأكد أن العلاقات بين البلدين تتجاوز المفهوم التقليدي للعلاقات الدولية، حيث تجمعهما روابط الدم والأخوة، لتظل القاهرة وطرابلس وبنغازي أقرب إلى وطن واحد في الوجدان والمصير المشترك.



واختتم أبو زريبة بالتأكيد على أن ليبيا لن تنسى المواقف المصرية النبيلة في أوقات الشدة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المرحلة المقبلة، بما يخدم الأمن القومي العربي ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين