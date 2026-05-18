رئيس برلمانية التجمع بالنواب: نقدم الدعم الكامل والمستمر بلا حدود لدولة ليبيا

رحب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ، والوفد المرافق له، بحضوره الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي.

وقال المغاوري: بعد مزيد من التحية والاحترام والتقدير للمستشار عقيلة صالح رئيس النواب الليبي والوفد المشارك في زيارة مصر. وهذه ليست هي المرة الأولى التي يُشرف بها مجلس نواب مصر، بأن نستقبل المستشار عقيلة صالح ويلقي كلمة أمام مجلس النواب، ففي الفصل التشريعي السابق أيضًا شرف مجلس النواب بمثل هذه الزيارة، وكان من الممكن أن تكون الزيارة بروتوكولية، ولكن حينما يتم تخصيص جزء من الجلسة لهذه الزيارة فهذا أمر يؤكد مدى العلاقة الضاربة في التاريخ وتقديرًا لقيمة الشعب الليبي والشعب المصري حكومة وشعبًا.

وتابع المغاوري موجهًا حديثه لرئيس البرلمان الليبي:المستشار عقيلة صالح لقد تمت زيارتكم لنا في ظرف خاص تمر به الأمة العربية، لذلك تشريفك لنا هو رسالة أولًا للأشقاء في ليبيا بأنكم لستم وحدكم، ولكن هنا حضن وجار وشريك بحجم مصر شعبًا وإمكانيات، سيكون معاكم دائمًا كما كان عبر التاريخ.

وتابع: واليوم 18 مايو، ومنذ 3 أيام احتفل الكيان الصهيوني بذكرى احتلال فلسطين، ومن هنا نقول: إن الشعب المصري والليبي شركاء دم في الدفاع عن فلسطين، وقضية العرب المركزية هي قضية فلسطين ولم نتهاون ولم نفرط فيها.

واستكمل رئيس برلمانية التجمع: المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي نعلم إنه يمثل رمانة الميزان أمام أي محالوات تفتيت ليبيا وشعبها.

وقال: وأما عن تداعيات حرب الإبادة على شعبنا في غزة حينما قالوا تهجير الشعب، ورشحوا مصر لتكون هي موطنهم الجديد، كان موقف مصر واضح وصريح لا للتهجير وأهلًا بالفلسطينيين ضيوفًا، ورغم ما تعانيه مصر من أزمات كان موقف دولة ليبيا أيضًا ورفضه لتهجير شعب فلسطين.

واختتم المغاوري: من برلمان مصر؛ نقدم الدعم الكامل والمستمر بلا حدود لدولة ليبيا، كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمه وحمايته للجيوش الوطنية، ونحن من مجلس النواب ندعم رئيس الجمهورية أغلبية ومعارضة، فالعامل العربي المشترك والمشاريع الحدودية عبر المثلث الذهبي الذي يجمع مصر مع السودان وليبيا، ومن أجل ذلك سنسعى للحفاظ على المؤسسات الوطنية لهذه الدول وكافة الدول العربية.