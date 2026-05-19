حركات استعراضية بالقاهرة.. قائدو الدراجات النارية يواجهون هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القاء القبض على عدد من قائدى الدراجات النارية ، اثر قيامهم بآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم التحفظ على الدراجات النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.



عقوبة الاستعراض في القانون



نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.