الأردن وبريطانيا ينفذان تمرينا عسكريا مشتركا لقوة التدخل السريع

أ ش أ

نفذت كتيبة التدخل السريع التابعة للقوات المسلحة الأردنية تمرينا عسكرياً مشتركاً مع الجانب البريطاني، بحضور مساعد قائد قوة الواجب المشتركة البريطانية في الشرق الأوسط، وذلك في إطار التعاون والتدريبات المشتركة بين الجانبين.

وشهد التمرين تنفيذ تطبيقات ميدانية متقدمة في القتال داخل المناطق المبنية وفق سيناريوهات تحاكي بيئات عملياتية مختلفة، إلى جانب تنفيذ رمايات حية باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

كما تضمن التمرين استخدام الطائرات المسيرة في مهام الاستطلاع والإسناد والسيطرة الميدانية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ المشترك والتعامل مع المواقف العملياتية الطارئة، بما يتماشى مع متطلبات الحروب الحديثة.

يأتي هذا التدريب ضمن برامج التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة للدول الصديقة، بهدف تعزيز الجاهزية الميدانية وتبادل الخبرات وفق أعلى معايير ا