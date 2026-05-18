القوات الأمريكية تعيد توجيه 84 سفينة تجارية ضمن الحصار على الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية قامت بإعادة توجيه 84 سفينة تجارية خلال عمليات الحصار البحري المستمرة على الموانئ الإيرانية منذ منتصف أبريل الماضي.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان نشرته عبر منصة إكس، أن القوات الأمريكية " عطّلت " أربع سفن أخرى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة العمليات أو هويات السفن المستهدفة.

ويأتي ذلك في إطار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والمواجهة المتزايدة بين واشنطن وطهران في الممرات البحرية الاستراتيجية.