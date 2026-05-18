براءة بعد الاغتيال.. محكمة طرابلس تعلن قرارا بحق سيف الإسلام القذافي

أعلن المحامي عبدالله السنوسي، أن محكمة استئناف طرابلس قضت ببراءة سيف الإسلام القذافي من جميع التهم المنسوبة إليه في القضية رقم 630 الخاصة بأحداث قمع المتظاهرين عام 2011.

يأتي حكم براء سيف الإسلام القذافي بعد اغتياله في الثالث من فبراير الماضي، بعدما اقتحم عدد من المسلحين مقر إقامته في مدينة الزنتان غرب ليبيا.

وفي الخامس من مارس الماضي، أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، تحديد هوية ثلاثة متهمين بالضلوع في الجريمة دون الكشف عن أسمائهم.

وتصاعدت المطالبات الشعبية في ليبيا بضرورة إعلان نتائج التحقيق كاملة، وكشف الجهات التي تقف وراء الحادثة، وتقديم المتورطين إلى المحاكمة، بما يضمن الشفافية وإحقاق العدالة.