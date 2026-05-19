قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أمريكي ضد إيران
ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي
أتربة وأمطار.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من شمال البلاد حتى الصعيد
تحذير من السعودية.. تأشيرات الزيارة لا تبيح لحاملها أداء فريضة الحج
أذكار أوصى بها النبي في العشر من ذي الحجة.. اغتنمها خلال أعظم أيام الدنيا
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟
وزير الدولة للإعلام يلتقي رؤساء قنوات وشبكات ماسبيرو.. اليوم
ابتعدوا فورا.. الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا لسكان المعشوق بجنوب لبنان
لا نشعر بالقلق.. الزمالك يكشف تطورات موقف القيد وصفقات الموسم الجديد
ترامب: أطلعت إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم على إيران
من يتوج بطلا؟.. هشام حنفي يكشف السيناريوهات المحتملة لصراع الدوري المشتعل
أعمال لها ثواب الحج.. عبادات صالحة تنال بها الأجر العظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف على سعر ومواصفات سيارات جيلى الكهربائية في مصر ‏

جيلى الكهربائية
جيلى الكهربائية
كريم عاطف

أعلنت شركة جيلي عن الإطلاق الرسمي لعلامة "جيلي للطاقة الجديدة" Geely NEV‎ لأول مرة في السوق المصري، من خلال الكشف عن ثلاث سيارات جديدة تعمل بتكنولوجيا الطاقة الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز انتشار السيارات الكهربائية والهجينة داخل السوق المحلية، مع التركيز على تقنيات القيادة الذكية والكفاءة العالية.

وجاءت السيارة Geely EX2 كخيار عملي للاستخدام اليومي داخل المدن، حيث تعتمد على بطارية سعة 39.4 كيلووات/ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 395 كيلومترا بالشحنة الواحدة.

 وتتوفر السيارة بفئتين، تبدأ الأولى PRO بسعر 749.9 ألف جنيه، بينما تقدم الفئة MAX مقابل 849.9 ألف جنيه.

كما كشفت الشركة عن Geely EX5 الكهربائية، والتي تدعم الشحن السريع حتى 80% خلال 20 دقيقة فقط، إلى جانب حصولها على تقييمات أمان عالمية وجوائز تصميم دولية.

وتطرح السيارة بثلاث فئات تبدأ أسعارها من مليون و420 ألف جنيه، وتصل إلى مليون و570 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

أما النسخة الهجينة Geely EX5 EM-i فتجمع بين المحرك التقليدي والتقنيات الكهربائية، مع مدى سير يتجاوز 1000 كيلومتر، ما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة وتقليل استهلاك الوقود. 

وتبدأ أسعارها من مليون و399.9 ألف جنيه لفئة PRO، فيما تصل الفئة MAX إلى مليون و549.9 ألف جنيه.

وفي هذا السياق، صرح المهندس تامر قطب، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات بمجموعة "أبو غالي ‏موتورز"، قائلا: "إن شراكتنا مع مجموعة جيلي أوتو ليست وليدة اللحظة، بل هي شراكة استراتيجية ‏امتدت على مدار سنوات، قامت على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة، والدراسة الدقيقة والعلمية ‏لاحتياجات السوق المصري وتطلعات عملائه. ‏

يمثل اليوم بداية عهد جديد لمركبات الطاقة الجديدة في مصر، فمن خلال شراكتنا مع جيلي أوتو، نقدم ‏تكنولوجيا متطورة، ومواصفات عالمية المستوى، وتجربة امتلاك متكاملة صُممت خصيصًا لتلبية ‏احتياجات العملاء المصريين‎.‎

شركة جيلي Geely NEV‎ Geely EX2 Geely EX5 Geely EX5 EM i

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

يوم عرفة

متى يوم عرفة 2026؟ اعرف فضل صيامه ودعاءه المستجاب والأعمال المستحبة فيه

العشر من ذي الحجة

أستاذ بالأزهر: الذكر والتكبير في العشر من ذي الحجة طريقٌ للحاق بأهل الفضل

توقيع بروتوكول بين دار الإفتاء وجمعية سفراء الهداية

توقيع بروتوكول بين دار الإفتاء وجمعية سفراء الهداية لتعزيز التعاون المشترك

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد