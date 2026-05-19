تعرف على سعر ومواصفات سيارات جيلى الكهربائية في مصر ‏

أعلنت شركة جيلي عن الإطلاق الرسمي لعلامة "جيلي للطاقة الجديدة" Geely NEV‎ لأول مرة في السوق المصري، من خلال الكشف عن ثلاث سيارات جديدة تعمل بتكنولوجيا الطاقة الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز انتشار السيارات الكهربائية والهجينة داخل السوق المحلية، مع التركيز على تقنيات القيادة الذكية والكفاءة العالية.

وجاءت السيارة Geely EX2 كخيار عملي للاستخدام اليومي داخل المدن، حيث تعتمد على بطارية سعة 39.4 كيلووات/ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 395 كيلومترا بالشحنة الواحدة.

وتتوفر السيارة بفئتين، تبدأ الأولى PRO بسعر 749.9 ألف جنيه، بينما تقدم الفئة MAX مقابل 849.9 ألف جنيه.

كما كشفت الشركة عن Geely EX5 الكهربائية، والتي تدعم الشحن السريع حتى 80% خلال 20 دقيقة فقط، إلى جانب حصولها على تقييمات أمان عالمية وجوائز تصميم دولية.

وتطرح السيارة بثلاث فئات تبدأ أسعارها من مليون و420 ألف جنيه، وتصل إلى مليون و570 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

أما النسخة الهجينة Geely EX5 EM-i فتجمع بين المحرك التقليدي والتقنيات الكهربائية، مع مدى سير يتجاوز 1000 كيلومتر، ما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة وتقليل استهلاك الوقود.

وتبدأ أسعارها من مليون و399.9 ألف جنيه لفئة PRO، فيما تصل الفئة MAX إلى مليون و549.9 ألف جنيه.

وفي هذا السياق، صرح المهندس تامر قطب، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات بمجموعة "أبو غالي ‏موتورز"، قائلا: "إن شراكتنا مع مجموعة جيلي أوتو ليست وليدة اللحظة، بل هي شراكة استراتيجية ‏امتدت على مدار سنوات، قامت على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة، والدراسة الدقيقة والعلمية ‏لاحتياجات السوق المصري وتطلعات عملائه. ‏

يمثل اليوم بداية عهد جديد لمركبات الطاقة الجديدة في مصر، فمن خلال شراكتنا مع جيلي أوتو، نقدم ‏تكنولوجيا متطورة، ومواصفات عالمية المستوى، وتجربة امتلاك متكاملة صُممت خصيصًا لتلبية ‏احتياجات العملاء المصريين‎.‎