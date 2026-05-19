قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وجوه جديدة تخطف الأضواء في مونديال 2026.. من يخرج من عباءة ميسي ورونالدو ومبابي؟
تصاعد التوتر.. أمريكا تعاقب كندا بفض الشراكة مع مجلس الدفاع الدائم
مصر مركز لإعادة التصدير.. تعاون مع أفريكسيم لتعزيز التجارة بين أفريقيا والعالم
نائب رئيس الوزراء: 300 مشروع حصاد 50 عامًا من الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية
أم بلا قلب.. المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها في المعصرة بسبب كرهها له
وزير الصحة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الطبي
بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في أمم أفريقيا للناشئين
قفزة الوقود والأسمدة بسبب حرب إيران والجفاف تدفع مزارعي أستراليا لتقليص زراعة القمح
البعثة الطبية للحج: منظومة متكاملة للرعاية.. و 3948 حالة تردد على العيادات يوميًا
دعم مسار التفاوض بين واشنطن وطهران..وزير الخارجية يلتقى مستشار الأمن القومي البريطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

9 توصيات من صحة النواب لمحاصرة "فوضى الوصفات الطبية" إلكترونياً

شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، ملخص توصياتها الختامية عقب انتهاء جلسة الاستماع الموسعة التي خصصتها لمواجهة فوضى النصائح والوصفات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


وجاءت التوصيات بمثابة خارطة طريق تشريعية وتنفيذية مشددة تستهدف صياغة إطار تنظيمي واضح ينظم نشر المحتوى الطبي والصحي عبر المنصات الرقمية، بما يضمن حماية المواطنين من المعلومات المغلوطة وغير الموثقة علمياً.

وألزمت اللجنة في توصياتها جميع مقدمي المحتوى الطبي على الإنترنت بضرورة الإفصاح المعلن عن مؤهلاتهم العلمية والمهنية، والتأكد من حصولهم على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة المهنة.

كما طالبت بتعزيز المنظومة الرقابية الإلكترونية لرصد المخالفات والممارسات المضللة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالتوازي مع وضع مدونة سلوك ومعايير مهنية للمحتوى الرقمي بالتعاون مع النقابات الطبية والجهات العلمية للحفاظ على أخلاقيات المهنة.


ودعت صحة النواب إلى تدشين آلية تنسيق خماسي تجمع وزارة الصحة والسكان، الهيئات المهنية، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية، للتحقق من صحة المواد المتداولة.

رقابة صارمة

كما شددت التوصيات على تفعيل رقابة صارمة على الإعلانات العلاجية والأدوية غير المرخصة عبر السوشيال ميديا، من خلال تطبيق القانون رقم 206 لسنة 2017، مع سرعة إرسال تعديلاته التشريعية الجديدة إلى مجلس النواب لإقرارها.

واختتمت اللجنة توصياتها بضرورة مراجعة الإدارة المحلية للإعلانات الطبية المخالفة في الشوارع والميادين، واشتراط الحصول على إذن مسبق من وزارة الصحة واتحاد المهن الطبية قبل النشر.

 وعلى الجانب التوعوي، نادت التوصيات بإطلاق حملات قومية لتعزيز الثقافة الصحية الرقمية للمواطنين، ودعم إنشاء منصات إلكترونية رسمية تقدم معلومات طبية مبسطة ومعتمدة تكون بديلة للشائعات والادعاءات الافتراضية.

لجنة الشئون الصحية مجلس النواب الوصفات الطبية شريف باشا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

محمد صلاح وسلوت

محمد صلاح يكتسح استفتاء لجمهور ليفربول في مواجهة آرني سلوت

ترشيحاتنا

تقزح اللحوم

بعد واقعة الشاورما .. كل ما لا تعرفه عن تقزح اللحوم

هوندا ارتشيل

فستان أحمر من الريش… هاندا أرتشيل تثير الجدل بإطلالة لافتة

الطفل

ماتزعليش قولي يارب.. طفل صغير يواسي والدته بعد فقدان عملها

بالصور

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها في أسوان

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد