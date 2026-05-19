برلمان

برلماني: متمسكون بالحقوق الأصيلة لخريجي الكليات الطبية في التكليف

عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور حسام خليل، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة الصحة بمجلس النواب تتابع باستمرار ملف تكليف خريجي كليات القطاع الطبي، وتم عرض رؤية اللجنة على وزارة الصحة بشأن تكليف دفعات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي دفعات 2023 و2024 و2025 على أن يبدأ تطبيق نظام التكليف حسب الاحتياج بداية من دفعة 2026.

وقال إن الوزارة بدأت في تطبيق التكليف وفقا للاحتياج بدلاً من تكليف الدفعات بالكامل، مع زيادة نسبة المكلفين من 40% إلى 60%.

نظام التكليف

وشدد النائب حسام خليل، على ضرورة تبني وزارة الصحة رؤية واضحة بشأن نظام التكليف حسب الاحتياج، على أن تتضمن هذه الرؤية أرقام مفصلة بشأن ما هو الاحتياج الفعلي ومن المنوط بتحديد هذا الاحتياج، مؤكدًا أن لجنة الصحة بمجلس النواب متمسكة بالحقوق الأصيلة لخريجي القطاع الطبي في مصر بما يخدم الصالح العالم ويضمن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية على الوجه الأمثل، خاصة وأن خريجي القطاع الطبي بمثابة الكنز البشري ولابد من حسن استغلالهم وتوظيفهم بما يحقق الصالح العام للمواطنين ومتلقي الخدمة الطبية.

مواجهة زيادة عدد الخريجين 

وأشار النائب حسام خليل، إلى ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة الصحة من ناحية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من ناحية أخرى لصياغة آلية محكمة لربط عدد الخريجين من الكليات الطبية بسوق العمل، لتجنب زيادة عدد الخريجين عن حاجة سوق العمل، مضيفًا أنه في المرحلة الحالية يمكن استيعاب الخريجين من الكليات الطبية لكن بعد فترة زمنية قد لا نتمكن من ذلك بسبب زيادة الأعداد، ولابد أيضًا من الربط بين البرامج التعليمية الموجودة بالكليات الطبية وأماكن التدريب ومناطق العمل، لافتًا إلى أن فكرة إلغاء تكليف خريجي الكليات الطبية قد تكون واردة مستقبلاً، لكن لابد أن يكون ذلك وفق خطة معلنة وشفافة وعلم مسبق لدى أولياء الأمور والطلبة قبل التحاقهم بهذه الكليات.

وأضاف الدكتور حسام خليل، أنه لابد من مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في توزيع التكليف لأي موظف حكومي خاصة في القطاع الطبي، للحرص على جودة الخدمة الطبية المقدمة واستقرار مقدم الخدمة، ولابد أيضًا من دعم التوجه القائم بإنشاء جامعات ومعاهد تمريض بالمحافظات الحدودية لتخريج كوادر تخدم هذه المناطق وتقطن على مسافات قريبة منها.

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

