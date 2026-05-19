طه جبريل

اقتصاد

31 وحدة و5 محلات بالروبيكي حتى 25 مايو.. طرح جديد يعزز فرص الاستثمار الصناعي

ولاء عبد الكريم

أكدت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير استمرار تلقي طلبات المستثمرين على الطرح الثالث بمدينة الجلود بالروبيكي، والذي يشمل 31 وحدة إنتاجية جاهزة على التشغيل الفوري للمنتجات الجلدية تامة الصنع والصناعات المكملة، بالإضافة إلى 5 محلات خدمية داعمة للأنشطة الصناعية داخل المدينة، حتى يوم 25 مايو الجاري عبر البوابة الإلكترونية الجديدة للشركة: www.cid-egypt.com⁠.

وأوضحت الشركة أن الطرح يشمل 6 مصانع بمساحة 2000 متر مربع، و10 مصانع بمساحة 1000 متر مربع، إلى جانب 15 ورشة إنتاجية بمساحة 121 مترًا مربعًا، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين ورواد الأعمال، سواء للمشروعات الصناعية الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب طرح 5 محلات خدمية بمساحة 20 م٢.
 

بنية صناعية متكاملة
 

وأكدت الشركة أن طروحات المرحلة الثالثة تحظى بإقبال متزايد من المستثمرين، في ظل ما تتمتع به مدينة الروبيكي من بنية تحتية متطورة، ومرافق متكاملة، وتوافر كافة الخدمات التشغيلية واللوجستية، فضلًا عن تطبيق أعلى معايير التوافق البيئي والصناعي، حيث تحتوي على محطات للمعالجة المركزية، فضلا عن مناطق الخدمات، ومراكز التدريب، إلى جانب تكامل سلاسل الإنتاج الخاصة بصناعة الجلود والمنتجات النهائية، وهو ما يعزز من فرص التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، ما يوفر بيئة صناعية عالمية متكاملة تدعم نمو المشروعات واستدامتها، كما تتميز الوحدات المطروحة بجاهزيتها الفورية للتشغيل، ما يتيح للمستثمرين سرعة بدء الإنتاج وتقليل الوقت والتكلفة اللازمة لإقامة المشروعات، خاصة مع تنوع المساحات المطروحة بما يلائم احتياجات مختلف الأنشطة الصناعية المرتبطة بقطاع الجلود والمنتجات النهائية والصناعات المغذية.
 

تيسيرات استثمارية
 

وأشارت الشركة إلى أن الطرح الحالي بنظام التمليك ويتضمن حزمة كبيرة من التيسيرات والمحفزات الاستثمارية غير المسبوقة، في مقدمتها إتاحة الحصول على الوحدة بمقدم 25% فقط، وإمكانية التقسيط حتى 5 سنوات بفائدة ميسرة 10%، مع فترة سماح لمدة عام كامل قبل بدء سداد باقي القيمة، بما يمنح المستثمر مرونة مالية تساعده على توجيه السيولة نحو تجهيز وتشغيل المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية خلال المراحل الأولى.
 

وجهة صناعية واعدة
 

وأكدت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير أن مدينة الروبيكي أصبحت وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية المتخصصة، في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير صناعة الجلود وتوطين الصناعات المرتبطة بها، وتحويل المدينة إلى مركز صناعي عالمي متكامل وفق أحدث النظم التكنولوجية والبيئية.
ودعت الشركة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة إلى سرعة التقدم قبل غلق باب التقديم، من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للشركة: www.cid-egypt.com⁠

