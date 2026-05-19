الكاف يعلن حكام مباراة مصر والمغرب في أمم أفريقيا للناشئين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن طاقم التحكيمي لإدارة مباراة منتخب مصر أمام منافسه المغرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما.

وتقام مباراة مصر ضد المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء الحكم النيجيري عبدالسلام إبيولا قاسيم، ويعاونه الأوغندي براينسون موسيسي والتنزاني سيف مابنجا قاسيم والأوغندي لاكي رازكي كاساليروي كحكم رابع.

طموحات منتخب مصر

ويدخل المنتخبان اللقاء بطموحات كبيرة لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، في مواجهة مرتقبة يتسلح خلالها المنتخب المغربي بعاملي الأرض والجمهور، بينما يسعى الفراعنة الصغار لمواصلة النتائج الإيجابية وتأكيد قوتهم في البطولة.

ويكفي التعادل المنتخبين من أجل ضمان التأهل إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى حجز بطاقة المشاركة في كأس العالم للناشئين 2026 المقرر إقامته في قطر.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يأتي منتخب تونس للناشئين ثالثًا بنقطة واحدة، ويتذيل منتخب إثيوبيا للناشئين المجموعة بنفس الرصيد.