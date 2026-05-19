مدرب غزل المحلة: الزمالك مع جون إدوارد يقدم إعجازًا حقيقيًا رغم قلة الإمكانيات

تحدث أحمد خطاب، المدير الفني لنادي غزل المحلة، عن تجربته السابقة مع جون إدوارد، وما يقدمه الزمالك خلال الموسم الحالي من أداء لافت.

وقال خطاب في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “اللعيب”

ردًا على سؤال الإعلامي مهيب عبدالهادي حول تجربته مع جون ادورد ورأيه في الوضع داخل الزمالك، إنه عمل معه لمدة 9 سنوات في عدة مناصب، مؤكدًا أنه شخص محترف ومخلص وذو سيرة طيبة، على حد وصفه.

وأضاف المدير الفني لغزل المحلة: “أتمنى له التوفيق من كل قلبي، الفريق هذا الموسم يقدم إعجازًا حقيقيًا ويتحدى ظروفًا صعبة رغم قلة الإمكانيات”.

وتابع: “بصفتي مصريًا، أفتخر بما وصل إليه الزمالك حتى هذه اللحظة، حتى بعد خسارة الكونفدرالية، خاصة أن الفريق في بداية الموسم لم يكن مرشحًا للمنافسة بسبب التغييرات الكثيرة والظروف الصعبة التي مر بها”.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الزمالك فاجأ الجميع هذا الموسم بشخصية قوية وقدرة على المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما يعد مصدر فخر لكل المتابعين للكرة المصرية.