قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4
وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد
وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
السفير السوداني للإمام الأكبر: نُقدر اهتمامكم بأبنائكم السودانيين الدارسين بالأزهر
منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي
حبس نجل أحمد حسام ميدو 7 أشهر وتغريمه بسبب المخالفات المرورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بيت الزكاة: توزيع لحوم الصدقات على 50 ألف أسرة حتى يوم عرفة

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم
محمد شحتة

في إطار مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» التي يطلقها «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثالث على التوالي تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدأ اليوم تنفيذ خطة توزيع لحوم الصدقات على نحو 50 ألف أسرة من الأُسَر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمحافظات صعيد مصر، حيث يتم توزيع 1 كيلو لحوم على كل أسرة مستحقة، وذلك ضمن جهود البيت المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وإدخال الفرحة على الأسر المستحقة قبل حلول عيد الأضحى.

يشمل التوزيع في مرحلته الأولى 8 محافظات هي: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، وذلك وفق قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

توزيع لحوم الصدقات

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن عمليات التوزيع تتم عن طريق فرق ميدانية مدرَّبة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والتنظيم، بما يضمن وصول اللحوم بصورة لائقة وآمنة إلى المستفيدين، تنفيذًا لرسالة البيت في تحقيق التكافل الاجتماعي والتخفيف عن كاهل الأُسَر البسيطة، خاصة في المواسم والمناسبات الدينية.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن خطة التوزيع تأتي ضمن برنامج موسع لتوزيع لحوم الصدقات على الأُسَر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الحدودية والمناطق النائية، تأكيدًا على دور البيت في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

ويستمر توزيع لحوم الصدقات حتى نهاية يوم عرفة، ثم يبدأ البيت في توزيع لحوم الأضاحي التي يبدأ ذبحها عقب صلاة عيد الأضحى.

شيخ الأزهر بيت الزكاة الصدقات لحوم الفقراء الأضاحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير وإعادة تأهيل 15 معدّة بمنظومة النظافة في دسوق | صور

الإسماعيلية تشهد مشروع تطوير جديد

بدء تنفيذ مشروع تطوير كوبري الثلاثيني بالإسماعيلية

جانب من الأعمال

محافظ كفر الشيخ: متابعة مستمرة لمنظومة التقنين والمتغيرات المكانية

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد