بيت الزكاة: توزيع لحوم الصدقات على 50 ألف أسرة حتى يوم عرفة

في إطار مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» التي يطلقها «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثالث على التوالي تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدأ اليوم تنفيذ خطة توزيع لحوم الصدقات على نحو 50 ألف أسرة من الأُسَر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمحافظات صعيد مصر، حيث يتم توزيع 1 كيلو لحوم على كل أسرة مستحقة، وذلك ضمن جهود البيت المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وإدخال الفرحة على الأسر المستحقة قبل حلول عيد الأضحى.

يشمل التوزيع في مرحلته الأولى 8 محافظات هي: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، وذلك وفق قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن عمليات التوزيع تتم عن طريق فرق ميدانية مدرَّبة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والتنظيم، بما يضمن وصول اللحوم بصورة لائقة وآمنة إلى المستفيدين، تنفيذًا لرسالة البيت في تحقيق التكافل الاجتماعي والتخفيف عن كاهل الأُسَر البسيطة، خاصة في المواسم والمناسبات الدينية.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن خطة التوزيع تأتي ضمن برنامج موسع لتوزيع لحوم الصدقات على الأُسَر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الحدودية والمناطق النائية، تأكيدًا على دور البيت في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

ويستمر توزيع لحوم الصدقات حتى نهاية يوم عرفة، ثم يبدأ البيت في توزيع لحوم الأضاحي التي يبدأ ذبحها عقب صلاة عيد الأضحى.