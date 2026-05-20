إرشادات آمنة لقيادة السيارات على الطرق

قيادة السيارات الآمنة تعني حماية نفسك والآخرين، وهذا الأمر يتطلب الالتزام التام بالسرعات المحددة، بالاضافة إلي انه يجب ترك مسافات أمان كافية، والابتعاد عن المشتتات كالهواتف المحمولة، ويجب الحرص دائماً على صيانة سيارتك دورياً، واستخدام إشارات التنبيه، وربط حزام الأمان لضمان رحلة خالية من الحوادث .

إرشادات آمنة لقيادة السيارات علي الطرق

السرعة ومسافات الأمان

يجب علي السائقين الالتزام بالسرعات القانونية على الطريق، بجانب ترك مسافات لا تقل عن ثانيتين بينك وبين السيارة التي أمامك، وتزيد في حالات الطقس السيء .

حزام الأمان

تأكد من ربط حزام الأمان لجميع الركاب في الأمام والخلف قبل التحرك.

المرايات والنقاط العمياء

قم بضبط المرايات الجانبية والمرآة الداخلية بدقة قبل الانطلاق لتقليل النقاط العمياء.

استخدام الإشارات

استخدم إشارات الانعطاف قبل تغيير الحارة أو الالتفاف بوقت كافي لتنبيه السائقين الآخرين.

ممنوع استخدام المشتتات

تجنب استخدام الهاتف المحمول نهائياً للاتصال أو الكتابة أثناء القيادة.

حالة السائق

لا تقوم بقيادة السيارة وأنت تشعر بالإرهاق، وقم بأخذ قسط من الراحة كل ساعتين في الرحلات الطويلة.

حذاء القيادة

ارتد حذاء مريح ومغلق لضمان التحكم الجيد بالدواسات.

تقليل السرعة

أبطئ سرعتك تدريجياً قبل الدخول في مناطق الضباب أو الطرق المبتلة.

الإضاءة المناسبة

قم بتشغيل أنوار السيارة الأمامية المنخفضة وأنوار الشبورة، وتجنب استخدام الأنوار العالية .

مسافة الأمان

ضاعف مسافة الأمان على الطرق المبتلة لتفادي الانزلاق.

أولوية التوقف

عند حدوث عطل أو انفجار في الإطار، تجنب التوقف المفاجئ، وابحث عن مكان آمن بعيد عن حركة المرور.

علامات التحذير

استخدم مثلث التحذير العاكس وضع خلف السيارة بمسافة كافية.

إخلاء السيارة

في حالة الأعطال الخطيرة، أخرج الركاب من السيارة وقفوا في مكان آمن خارج الطريق.