ورشة تدريبية للإعلاميين والصحفيين للإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع حقها بالإسماعيلية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مكتب التنمية الإيبراشي IDDO، ورشة تدريبية اليوم الثلاثاء، لعدد من الإعلاميين والصحفيين ومراسلي القنوات الإخبارية للإعلان عن بدء انطلاق المرحلة الثانية من مشروع «حقها» لتصحيح المفاهيم نحو عدالة جندرية ومجتمعات أكثر استقرارًا للقرى الأكثر احتياجًا والفئات المستهدفة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية.

وأوضح روماني عبد الشهيد، مدير مكتب التنمية الإيبراشي، أن مشروع "حقها" يهدف في مقامه الأول إلى بناء قدرات الفتيات لتمكينهن من المشاركة الفعالة والدفاع عن حقوقهن، وخلق جيل قادر على استكمال مسيرة التغيير الاجتماعي بشكل مستدام.

وأضاف أن المشروع يسعى أيضًا إلى إعداد المعلمين، والأخصائيين، والعاملين في المجال التنموي كميسرين لقضايا المساواة، بما يضمن نقل هذه المعارف والخبرات إلى أجيال جديدة من الطلاب والمستفيدين وتطبيق سياسات نوعية داخل مراكز الشباب والمدارس تراعي التنوع الاجتماعي وترسخ مبادئ العدالة والمساواة.

من جانبها، أكدت لبنى زكي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، على الأهمية البالغة لمشروع «حقها» وما يرسخه من مبادئ تعزز حقوق المرأة، وفي مقدمتها الحق في الحماية، والسلامة الجسدية والنفسية، والعيش في مأمن من كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء كان عنفًا منزليًّا، أو تحرشًا، أو استغلالاً، مشيرة إلى أن فرع المجلس بالمحافظة يتبنى وينفذ العديد من الفعاليات والمبادرات التي تستهدف حماية المرأة المصرية، مع التركيز على تمكينها اقتصاديًّا واجتماعيًّا.