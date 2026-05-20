محافظ الغربية: توفير 5 وحدات سكنية وإعانات عاجلة للأسر المتضررة بقرية أبو صير بسمنود

تحركت الأجهزة التنفيذية بالغربية بشكل عاجل منذ اللحظات الأولى للأزمة، تنفيذًا لتكليفات المحافظ التي تضع حياة المواطنين وسلامتهم على رأس الأولويات.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بالتعامل الفوري مع تداعيات المنازل المتضررة بقرية أبو صير التابعة لمركز سمنود، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير أوجه الرعاية الكاملة للأسر المتضررة.

تحرك تنفيذي عاجل

ومنذ اللحظة الأولى تم توفير 5 وحدات سكنية بمساكن الراهبين كبديل آمن لإقامة الأسر المتضررة، مع التنسيق الفوري مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانات ومنح مالية عاجلة دعمًا للأسر المتضررة ومساعدتهم على تجاوز تداعيات الأزمة.

كما جرى التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الوجبات والسلع الغذائية اللازمة، ويتم تسليمها بشكل دوري للأسر المتضررة في أماكن إقامتهم الجديدة، مع استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الإنسانية لهم.

رفع كفاءة الخدمات

كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بإخلاء عدد من المنازل المحيطة بالمنطقة، وذلك في إطار الحرص الكامل على سلامة المواطنين ومنع تعرضهم لأي مخاطر محتملة، مع استمرار أعمال المتابعة والفحص الفني للمنازل للتأكد من سلامتها الإنشائية.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

وتؤكد محافظة الغربية استمرار المتابعة الميدانية للأوضاع بقرية أبو صير، والتعامل الفوري مع أي تداعيات، مع سرعة الاستجابة لشكاوى واحتياجات المواطنين وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، والحرص التام على صحة وسلامة جميع أبناء المحافظة.