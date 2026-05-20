أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

اقتران القمر والمشتري يزين سماء الشرق الأوسط الليلة .. تشهد سماء الشرق الأوسط مساء اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 واحدة من أبرز الظواهر الفلكية التي تجذب اهتمام هواة الرصد والتصوير الفلكي، حيث يظهر القمر في حالة اقتران مميز مع كوكب المشتري عقب غروب الشمس وبداية ساعات الليل الأولى، في مشهد يمكن متابعته بسهولة بالعين المجردة دون الحاجة إلى أجهزة رصد متخصصة .

ويأتي هذا الحدث الفلكي ضمن سلسلة الظواهر السماوية التي يشهدها شهر مايو 2026، والتي تتيح لمحبي متابعة الأجرام السماوية فرصة مشاهدة تحركات القمر والكواكب في سماء المساء، خاصة مع الأجواء الصافية التي تساعد على وضوح الرؤية في العديد من مناطق الشرق الأوسط .

موعد مشاهدة اقتران القمر والمشتري اليوم

يبدأ أفضل توقيت لرصد ظاهرة اقتران القمر بالمشتري بعد غروب الشمس بنحو 45 إلى 60 دقيقة، حيث تبدأ السماء في الدخول تدريجيًا بمرحلة الظلام، لتظهر الأجرام السماوية اللامعة بوضوح فوق الأفق الغربي .

وخلال هذه الفترة سيظهر الهلال المتزايد قريبًا ظاهريًا من كوكب المشتري، الذي يبدو كنقطة ضوئية بيضاء شديدة السطوع، بينما يسطع كوكب الزهرة أسفل المشهد بالقرب من الأفق، ما يمنح السماء لوحة فلكية جذابة يمكن ملاحظتها بسهولة من مختلف المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي .

القمر يتحرك قرب كوكبة التوأمان

تشير المشاهدات الفلكية إلى أن القمر تحرك تدريجيًا خلال الليالي الماضية باتجاه كوكب المشتري ضمن نطاق كوكبة التوأمان، بالقرب من النجمين اللامعين المعروفين باسم “رأس التوأم المقدم” و”رأس التوأم المؤخر” .

ويعد هذا التحرك جزءًا طبيعيًا من المسار الشهري للقمر حول الأرض، حيث يمر القمر بشكل متواصل أمام خلفية النجوم والكواكب، ما يؤدي إلى ظهور ظواهر الاقترانات السماوية بصورة متكررة على مدار العام .

ما معنى ظاهرة الاقتران فلكيًا

يعرف الاقتران في علم الفلك بأنه تقارب ظاهري بين جرمين سماويين كما يبدوان من الأرض، رغم أن المسافات الحقيقية بينهما تكون هائلة للغاية .

ويبعد القمر عن الأرض في المتوسط حوالي 384 ألف كيلومتر، بينما يقع كوكب المشتري على مسافة تقدر بمئات الملايين من الكيلومترات، إلا أن اصطفافهما على خط النظر يمنحهما مظهرًا متقاربًا بالنسبة للراصد من سطح الأرض .

وتحدث هذه الظواهر نتيجة الحركة المستمرة للقمر والكواكب على طول دائرة البروج، وهي المنطقة التي تتحرك خلالها معظم أجرام المجموعة الشمسية الظاهرة في السماء .

مدة مشاهدة اقتران القمر والمشتري

لن تستمر فرصة مشاهدة هذا المشهد الفلكي لفترة طويلة، إذ سيتجه القمر والمشتري تدريجيًا نحو الأفق الغربي خلال الساعات الآتية نتيجة دوران الأرض حول محورها .

ولهذا ينصح خبراء الفلك باختيار مكان مفتوح يتمتع بأفق غربي مكشوف بعيدًا عن المباني المرتفعة والإضاءة القوية، من أجل الحصول على أفضل تجربة مشاهدة ممكنة خلال فترة الرصد القصيرة نسبيًا .

تفاصيل يمكن رؤيتها بالتلسكوب والمنظار

يمكن لمحبي الرصد الفلكي استخدام منظار أو تلسكوب صغير لمتابعة تفاصيل إضافية مرتبطة بكوكب المشتري، أبرزها أقماره الأربعة الشهيرة المعروفة باسم أقمار غاليليو، والتي تظهر على هيئة نقاط ضوئية مصطفة بالقرب من الكوكب العملاق .

ويعد كوكب المشتري حاليًا من ألمع أجرام سماء المساء، وهو ما يجعله هدفًا مثاليًا للرصد حتى من داخل المدن والمناطق السكنية، خاصة في الأجواء المستقرة والخالية من السحب .

فرصة مميزة لهواة التصوير الفلكي

يوفر اقتران القمر والمشتري فرصة استثنائية لهواة التصوير الفلكي، خاصة مع ظهور الهلال الرفيع وسط نجوم كوكبة التوأمان، بالإضافة إلى وجود كوكب الزهرة أسفل المشهد بالقرب من الأفق .

ويمكن التقاط صور مميزة تجمع القمر والمشتري والزهرة في إطار واحد خلال فترة الشفق المسائي، ما يمنح المشهد قيمة جمالية وفلكية في الوقت نفسه، خصوصًا لمحبي توثيق الظواهر السماوية النادرة .

ظواهر فلكية تكشف حركة الأجرام السماوية

تساعد مثل هذه الظواهر الفلكية على توضيح سهولة متابعة حركة الأجرام السماوية بالعين المجردة، إذ يمكن ملاحظة انتقال القمر من ليلة إلى أخرى بين النجوم والكواكب، في انعكاس مباشر للحركة المدارية المستمرة للقمر حول الأرض ضمن النظام الديناميكي للمجموعة الشمسية .

وتعد متابعة الاقترانات السماوية من أكثر الأنشطة التي تجذب المهتمين بعلم الفلك، لما تمنحه من فرصة للتأمل وفهم طبيعة حركة الكواكب والأجرام اللامعة في سماء الليل .

