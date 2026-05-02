أجمل الظواهر الفلكية.. عروض كونية مبهرة في سماء مايو

يشهد شهر مايو عرضا سماويا استثنائيا يزخر بالأحداث الفلكية اللافتة، من زخات الشهب الساطعة إلى اصطفافات الكواكب، وصولا إلى ظاهرة نادرة بظهور قمرين مكتملين خلال شهر واحد.

ومع امتداد ساعات الليل، تتاح فرص مثالية لعشاق الرصد الفلكي لمتابعة نواة مجرة درب التبانة في أبهى صورها حيث يشهد هذا الشهر ثمانية مشاهد سماوية تستحق المتابعة مع توقيتات مثالية للرصد.

القمر الكامل “قمر الزهور”

يعرف القمر الكامل في مايو باسم "قمر الزهور"، تزامنا مع ذروة تفتح الأزهار في هذا الوقت من العام يبلغ القمر ذروة سطوعه فى المساء لكن أفضل أوقات مشاهدته تكون عند الشروق والغروب، حيث يبدو أكبر حجما وأكثر دفئا بلونه البرتقالي نتيجة الخداع البصري.

ذروة زخة شهب إيتا الدلويات من 5 إلى 6 مايو

تعد زخة شهب "إيتا الدلويات" من أبرز الظواهر السنوية، حيث تبلغ ذروتها بين ليلتي 5 و6 مايو. تمتاز هذه الشهب بسرعتها العالية وآثارها المضيئة الطويلة، وقد يصل معدلها إلى عشرات الشهب في الساعة، خاصة في المناطق ذات السماء المظلمة. ورغم أن ضوء القمر قد يحجب بعضها هذا العام، إلا أن الساعات التي تسبق الفجر تظل مثالية للرصد.

اصطفاف نادر المريخ وزحل والهلال من 12 إلى 13 مايو

قبل شروق الشمس بنحو ساعة، يمكن رصد مشهد مذهل حيث يصطف كوكبا المريخ وزحل إلى جانب الهلال في تشكيل شبه مثالي يزداد وضوح هذا المشهد في المناطق المفتوحة ذات الأفق الواسع، مثل السواحل أو المرتفعات.

tرصة ذهبية لرؤية درب التبانة 16 مايو

يعد القمر الجديد في 16 مايو فرصة مثالية لرصد نواة مجرة درب التبانة، حيث تغيب إضاءة القمر تماما، ما يسمح برؤية أوضح للسماء العميقة تبدأ النواة بالظهور قرابة الساعة 11 مساءا وتبقى مرئية حتى الفجر، خصوصا في المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي.

اقتران القمر والزهرة فى 18 مايو

بعد غروب الشمس مباشرة، يظهر الهلال بجوار كوكب الزهرة في مشهد بديع يستمر هذا الاقتران لمدة ساعتين تقريبا، ويمكن أيضا رصد كوكبي عطارد والمشتري في نفس المنطقة مع حلول الظلام.

القمر الأزرق النادر فى 31 مايو

يختتم الشهر بظاهرة فلكية نادرة تُعرف بـ"القمر الأزرق"، وهو ثاني قمر مكتمل خلال نفس الشهر الميلادي ورغم اسمه، لا يظهر القمر باللون الأزرق عادة، بل قد يبدو مائلًا إلى الأصفر أو البرتقالي، خاصة عند اقترابه من الأفق.

المشتري دليلك إلى كوكبة الجوزاء طوال الشهر

يتألق كوكب المشتري في السماء الغربية، ويعد مرشدا مثاليا لتحديد موقع كوكبة الجوزاء (التوأم) يقع بالقرب من نجميها اللامعين "كاستور" و"بولوكس"، ما يسهل التعرف عليها حتى للمبتدئين.

تقارب المشتري والزهرة عرض ممتد طوال مايو

مع بداية الشهر، يفصل بين كوكبي المشتري والزهرة نحو 40 درجة، لكن المسافة تتقلص تدريجيا لتصل إلى نحو 14 درجة بنهايته ويزداد المشهد جمالًا مع انضمام عطارد لاحقا، في عرض كوكبي متغير يستحق المتابعة.

يقدم شهر مايو فرصة استثنائية لعشاق السماء، سواء كنت تفضل متابعة الشهب المتساقطة، أو رصد الكواكب، أو استكشاف أعماق المجرة.