البسمة رجعت.. فرحة مشجعي الزمالك في البحيرة بعد التتويج بالدوري

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة حالة من الفرحة العارمة بين جماهير نادي الزمالك، عقب تتويجه بلقب الدوري.

وخرج المئات من المشجعين إلى الشوارع والميادين للاحتفال بالفوز ورفع أعلام النادي البيضاء مرددين الهتافات والأغاني الخاصة بالفريق.



وتجمع عدد كبير من جماهير الزمالك في شوارع دمنهور وكفر الدوار وإيتاي البارود، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالبهجة، فيما أطلقت السيارات أبواقها احتفالًا بالتتويج، وحرص الشباب والأطفال على ارتداء قمصان النادي والتقاط الصور التذكارية.

وأوضح كابتن طيار جون رضا ، أحد مشجعي نادى الزمالك بمحافظة البحيرة “الفرحة النهاردة مختلفة” ، الزمالك رجّع البسمة لجماهيره، وكنا واثقين إن البطولة هترجع للقلعة البيضاء ، الكل يفرح.

و أضاف المحاسب يوسف بموا ، أحد مشجعى نادى الزمالك احتفلنا في الشوارع لأن اللقب غالي علينا، والزمالك يستحق الدوري بعد الأداء والروح اللي ظهر بيها اللاعبين طول الموسم”

وأكد عدد من المشجعين أن تتويج الزمالك بالدوري جاء بعد موسم قوي قدم خلاله الفريق أداءً مميزًا، معربين عن سعادتهم الكبيرة بحصد اللقب وإسعاد الجماهير البيضاء في مختلف المحافظات.

كما شهدت المقاهي والكافيهات التي أذاعت المباراة تفاعلًا واسعًا من الجماهير، حيث علت صيحات الفرح عقب صافرة النهاية، وسط أجواء من الحماس والانتماء للنادي.

ورفعت جماهير الزمالك لافتات التهنئة، مؤكدين دعمهم المستمر للفريق خلال الفترة المقبلة، ومطالبين بمواصلة حصد البطولات وإسعاد الملايين من عشاق القلعة البيضاء.